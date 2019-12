Studentessa morta a Brescia | l’autopsia | “Non fu meningite fulminante”

Villongo. La Studentessa di 19 anni non è morta per meningite : Il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia Gianmarco Trivelli ha specificato che ad uccidere l’universitaria di Villongo “non è

Veronica - la Studentessa di Villongo morta a Brescia di meningite : indagati 7 medici all’ospedale Civile : L’iscrizione nel registro da parte del pubblico ministero Lorena Ghibaudo. La mamma: «Era il nostro piccolo genio, vogliamo la verità». Giovedì 5 l’autopsia

Brescia - mamma Studentessa morta di meningite : chi ha sbagliato paghi : La mamma di Veronica, la studentessa 19enne di Villongo (Bergamo), morta per una meningite fulminante agli Spedali Civili di Brescia, ha risposto al telefono ad alcune domande rivolte da una giornalista del Corriere della Sera: "è vero che mia figlia non tornerà più, è vero che niente me la ridarà. Ma voglio andare a fondo, perché devono spiegarci come sono andate le cose e, se qualcuno ha sbagliato, deve pagare". "Vogliamo ...

