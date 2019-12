Mulan | il nuovo trailer del film Disney

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=KK8FHdFluOQ È arrivato ildi, illive-action ispirato dal classico dell’animazioneuscito nel 1998 e a sua volta basato su una serie di leggende popolari cinesi. Nella sua versione in carne e ossa, Liu Yifei interpreta la giovane ragazza insofferente agli obblighi tradizionali imposti alle donne. Il suo destino avrà una svolta decisiva quando gli Unni cercheranno di invadere il paese da nord, premendo sulla Grande muraglia. Quando l’imperatore diramerà un editto secondo il quale ogni famiglia deve inviare un uomo a combattere, la giovane si fa passare per un ragazzo pur di sostituire il padre infermo. Perinizierà un duro addestramento nei campi militari, dove finirà sotto l’ala protettrice del comandante Tung (Donnie Yen) e incontrerà il giovane guerriero Chen Honghui (Yoson An), che dopo un ...

DisneyStudiosIT : Leale. Coraggiosa. Sincera. Porterò onore a tutti noi. Guarda ora il nuovo trailer di #Mulan, al cinema dal 26 mar… - Cristin35425929 : RT @Disney_IT: Leale. Coraggiosa. Sincera. Porterò onore a tutti noi. Guarda ora il nuovo trailer di #Mulan, al cinema dal 26 marzo 2020.… - Vale_391 : RT @Disney_IT: Leale. Coraggiosa. Sincera. Porterò onore a tutti noi. Guarda ora il nuovo trailer di #Mulan, al cinema dal 26 marzo 2020.… -