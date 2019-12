Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari-Manresa 73-74. La Dinamo si fa rimontare 12 punti di vantaggio e cade al PalaSerradimigni : Brutta sconfitta in casa per la Dinamo Sassari nel match del PalaSerradimigni contro i catalani del Manresa, valido per la settima giornata di Basketball Champions League. Gli isolani a metà terzo quarto guidavano con 12 punti di vantaggio, ma in appena cinque minuti hanno dilapidato tutto il margine sin lì costruito e nell’ultimo periodo sono stati sopraffatti dai rivali. Parte male la Dinamo Sassari e il Manresa va sopra di 7, dopo tre ...

22:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Brutta sconfitta per la Dinamo, con Manresa che trova la prima vittoria stagionale lontano dalle mure amiche. Dopo aver toccato il meno 12 i catalani, trascinati dall'mvp della partita Ryan Toolson, hanno raggiunto Sassari a fine terzo quarto e sono stati più lucidi nel finale. Ai sardi non basta ...

56-58 Realizza entrambi i liberi Mitrovic. Evans atterra Mitrovic solo in contropiede, gli arbitri giudicano il fallo antisportivo. 56-56 Perez trova Kravish in transizione libero dalla lunetta, decimo punto per lui. quarto fallo di Magarity. Fallo normale, riprende il gioco. Fallo in attacco di Gentile; gli arbitri vanno a vedere se la gomitata data a Dulkys fosse o no volontaria. 56-54 Gentile ...

21:15 Sassari è avanti dopo 20′ nonostante un gioco non di certo entusmiasmante; sono già nove le palle perse dei sardi in una partita caratterizzata dalle molteplici conclusioni fallite da entrambe le squadre. A tra poco per la ripresa. Jerrels non va a segno con l'ultimo tiro e termina la prima metà di gioco. 37-32 Magarity arriva a quota 6 punti col canestro su rimbalzo offensivo. 37-30 ...

18-19 Gentile sbaglia in contropiede e Mitrovic va a segno su alley oop dalla parte opposta. primo minuto senza canestri da ambo le parti, moltissimi errori in questo inizio di partita. Inizia il secondo quarto! Male al tiro entrambe le squadre, soprattuto coi piedi oltre l'arco (1/8 per entrambe). Non va la tripla di Toolson, finisce qui il primo quarto. Timeout chiesto da Pedro Martinez per ...

0-2 Dalla palla a due subito un canestro ospite con Dulkys. SI PARTE! 20:28 I QUINTETTI: SASSARI: Spissu-Vitali-Pierre-Evans-Bilan; MANRESA: Perez-Dulkys-Vaulet-Magarity-Kravish. 20:24 Finisce il riscaldamento, ora la presentazione delle due squadre. 20:20 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre partita, pochi minuti all'inizio della contesa, DIRETTA dal turco Yener Yilmaz, dal polacco ...

20:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Dinamo Sassari e BAXI Manresa, valido per il settimo turno della fase a gironi di Champions League. Il programma della partita Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dinamo Sassari e il BAXI Manresa, valido per la settima giornata di Champions League. Sassari, dopo l'impresa dello scorso turno contro ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi a Saragozza per sbloccarsi in trasferta - test difficile per i salentini : L’Happy Casa Brindisi vola a Saragozza per la settima giornata della Basketball Champions League 2019-2020, che domani sera la vedrà impegnata contro il team aragonese a partire dalle ore 20.30. L’obiettivo per i salentini è quello di sfatare il tabù trasferta, dal momento che finora lontano dall’Italia sono arrivate tre sconfitte in altrettanti incontri. Fortunatamente il rendimento casalingo è stato invece impeccabile e ha ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dinamo Sassari e il BAXI Manresa, valido per la settima giornata di Champions League. Sassari, dopo l'impresa dello scorso turno contro l'Hapoel Holon, affronta al PalaSerradimigni i catalani del BAXI Manresa. Gli uomini di Pozzecco occupano al momento il secondo posto nel girone con un record di 5 vinte e 1 persa (contro il Turk ...

Dinamo Sassari a caccia del quinto successo consecutivo stasera in basketball Champions League. Gli isolani, alle ore 20.30, dovranno vedersela, al PalaSerradimigni, con i catalani del Manresa, un sodalizio che ha iniziato molto male il campionato spagnolo, attualmente, infatti, sono penultimi in ACB, ma che vanta un ottimo record di 4-2 in Europa. Sarà possibile seguire questo incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari cerca il quinto successo europeo consecutivo contro i catalani del Manresa : Torna la Basketball Champions League, dopo una settimana di pausa, e per Sassari è la volta di un test molto importante, al PalaSerradimigni, contro il BAXI Manresa. Gli isolani, al momento, occupano la prima posizione del girone A con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta, ma i catalani sono in agguato, al terzo posto, e in caso di successo in Sardegna raggiungerebbero la Dinamo. Sassari arriva da un periodo molto positivo, ...