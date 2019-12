Gedi | Exor compra la quota Cir per 102 | 4 milioni | poi l’Opa a 0 | 46 euro

Via libera del Cda di Cir alla vendita del 43 - 78 per cento di Gedi a Exor : Il corrispettivo della cessione è stato fissato in 0,46 per azione e così per un prezzo complessivo di 102,4 milioni

Exor verso il controllo del gruppo Gedi : Tutto pronto per la svolta epocale in casa GEDI, il gruppo editoriale attualmente controllato con quasi il 43% dalla Cir della famiglia De Benedetti e di cui l’Exor della famiglia Elkann-Agnelli detiene attualmente il 6%. Il titolo GEDI è stato sospeso alla Borsa di Milano in attesa di una nota ufficiale che sancirà la cessione […] L'articolo Exor verso il controllo del gruppo GEDI è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Repubblica e il Gruppo Gedi a Exor - i particolari del progetto di John Elkann : no spacchettamento né “suggestioni nostalgiche” : Ieri le indiscrezioni di stampa e la successiva conferma dei diretti interessati, oggi i particolari del progetto. A neanche 24 ore dalla nota con cui i fratelli De Benedetti hanno annunciato la trattativa con Exor per la vendita del Gruppo Gedi, emergono i primi dettagli di ciò che ha in testa John Elkann per rilanciare la società proprietaria, tra le altre cose, di 25 testate giornalistiche (tra cui Repubblica, La Stampa e l’Espresso) e ...

La trattativa tra Exor e Cir per il controllo del gruppo Gedi : La famiglia Agnelli cerca il controllo del gruppo editoriale che pubblica La Stampa, Repubblica, L'Espresso e molti altri giornali in Italia

Elkann tratta con i De Benedetti Exor accelera per prendere Gedi : Exor e Cir in trattative avanzate per il passaggio agli Agnelli del controllo di Repubblica, Stampa, Espresso, Huffington Post, Secolo XIX, 12 quotidiani locali, Radio DJ, Radio Capital e la concessionaria pubblicitaria Manzoni Segui su affaritaliani.it