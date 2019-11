Il Processo Anticipazioni | stasera su Canale 5 la prima puntata della Fiction con

Il Processo prende il via da un efferato omicidio e il sì di Elena Guerra : chi ha ucciso Angelica Petroni? Anticipazioni 29 novembre : Il Processo prende il via oggi, 29 novembre, da un efferato omicidio e dal sì di Elena Guerra cambiando la vita di tutti in un solo istante. Siamo nella bella Mantova e il PM Elena Guerra è pronta a mettere in stand by il suo lavoro per dedicarsi al marito e al suo traballante matrimonio. Giovanni (Maurizio Lastrico) è un uomo dolce e paziente che ama Elena e che ne ha sempre apprezzato anche il carattere chiuso e la dedizione al lavoro ma ...

Il Processo Anticipazioni - Vittoria Puccini svela cos’è successo sul set : Vittoria Puccini su Il Processo rivela: “Ritrovarmi con la toga è stato un sogno!” Nella nuova fiction di Canale 5 Il Processo, che andrà in onda questa sera 29 novembre, la protagonista è Vittoria Puccini. L’attrice interpreta il ruolo di Elena Guerra, un Pm con un passato tormentato che indaga sul brutale omicidio di una ragazza di 17 anni. In un’intervista a TvBlog, Vittoria Puccini ha spiegato di essersi molto ...

Il Processo : anticipazioni del legal thriller con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Una trama intricata che ruota intorno all'efferato omicidio della diciassettenne Angelica che vedrà schierarsi nell'aula di tribunale i due protagonisti del legal thriller italiano "Il Processo": il Pubblico Ministero Elena Guerra, interpretato dalla star di "Elisa di Rivombrosa", Vittoria Puccini e l'avvocato Ruggero Barone, interpretato dal romantico protagonista di "Baaria", Francesco Scianna. La trama La fiction, distribuita in otto puntate, ...

