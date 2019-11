Il Parlamento Ue vota l’emergenza climatica | prende forma il Green Deal della von der

EuroParlamento vota fiducia a nuova Commissione von der Leyen : “Maggioranza forte - può guidare cambiamento” : Dall'analisi del voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha approvato (con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni) oggi a Strasburgo, la sua fiducia alla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen, emerge una compattezza sorprendente dei tre gruppi politici maggiori che sostengono il nuovo Esecutivo comunitario, rispetto a quanto era successo al voto di luglio per l'elezione (con soli 383 voti) della sola von der Leyen. ...

Commissione von der Leyen - il Parlamento europeo vota a favore : la presidente emozionata abbraccia i commissari : Subito dopo la proclamazione del risultato da parte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, Ursula von der Leyen, raggiante e visibilmente emozionata, si è alzata in piedi per ricevere l’applauso della plenaria di Strasburgo. Sassoli e von der Leyen hanno quindi firmato la lettera che sarà consegnata al Consiglio europeo per la ratifica, puramente formale, della nomina della nuova Commissione europea. Avviandosi verso l’uscita von ...

Ue - via libera del Parlamento europeo alla commissione Von der Leyen : più votata di quella Juncker : Sono 431 i sì all'EuroParlamento e solo 157 i no alla commissione von der Leyen, che diventa quindi più votata di quella de predecessore Jean-Claude Juncker. Nel 2014...

Il Parlamento europeo vota la fiducia alla Commissione von der Leyen : L'Eurocamera dà il via libera all'esecutivo guidato dall'ex ministro tedesco. Nel suo discorso al Parlamento europeo, la presidente in pectore dell'esecutivo ha aperto a una maggiore flessibilità sulle regole di bilancio ed elogia il commissario designato dall'Italia

Fondo salva-Stati - Fassina : “Atto gravissimo. Deve votare il Parlamento - basta coi colpi di mano tecnocratici. Abbiamo già dato” : “La revisione del Fondo salva-Stati è molto pericolosa per l’Italia. L’approvazione di quel testo, che è rivolto sostanzialmente all’Italia, porta quasi certamente ai rischi di ristrutturazione del nostro debito pubblico e come conseguenza immediata comporta quanto meno una impennata dello spread“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, intervistato dal giornalista Lanfranco ...

Brexit. Il 12 dicembre a Londra si vota per il nuovo Parlamento : Forse è arrivato il momento dello svolta. Il Regno Unito andrà a votare per il nuovo Parlamento il 12 dicembre.

Regeni - il Parlamento Ue vota risoluzione che condanna l’Egitto : “Stop a relazioni ed export se continuano a violare i diritti umani” : Il Parlamento europeo condanna il governo egiziano per le continue violazioni dei diritti umani e lo accusa di aver ostacolato le indagini sulla morte di Giulio Regeni. La plenaria di Strasburgo ha votato una risoluzione in cui si condanna duramente la recente repressione e le restrizioni ai diritti fondamentali in Egitto, in particolare la libertà di espressione, sia online che offline, di associazione e lo Stato di diritto. Poi ha invitato Il ...

Migranti - Parlamento Ue si spacca su risoluzione per i porti aperti alle ong : M5s si astiene - Pd vota sì. Destre contrarie : Per soli due voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti. Tra loro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, mentre il Pd ha votato a favore, come il suo gruppo dei Socialisti e democratici, la stragrande ...

Londra. Il Parlamento ha votato a favore dell’accordo su Brexit : Mini svolta martedì sera a Londra. Il Parlamento ha votato a favore dell’accordo su Brexit. Nel dettaglio ha approvato in

Il Parlamento britannico ha votato a favore dell’accordo su Brexit : Ha approvato il "Withdrawal Agreement", cioè le legge attuativa prevista dall'accordo negoziato da Boris Johnson: non è ancora il voto decisivo, ma è un primo passo

Oggi in Svizzera si vota per rinnovare il Parlamento : Oggi in Svizzera si sta votando per rinnovare l’Assemblea federale: saranno eletti i 200 membri del Consiglio nazionale e i 46 membri del Consiglio degli Stati, le due camere del Parlamento. Secondo i sondaggi, il primo partito dovrebbe essere ancora

Brexit - il Parlamento vota per un nuovo rinvio. E Boris fa il gioco delle due lettere con l'Ue Scheda |Cos’è successo sabato : Nuova frenata dei parlamentari britannici, che chiedono un altro rinvio. Johnson: il voto sull’accordo si terrà la prossima settimana. L’Ue «prende atto» del voto e chiede di essere «informata sui prossimi passi»