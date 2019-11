Allerta Meteo | violento CICLONE in atto sull’Italia | maltempo estremo da Nord a Sud | alto

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019)– L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono decisamente elevate nonostante la pioggia, che cade con ben +9°C a Torino e +15°C a Genova: sta nevicando solo ad alta quota sulle Alpi, e i fiumi sono in piena anche per lo scioglimento della neve alle quote medie. Molte situazioni di criticità tra le due Regioni. Intanto lo scirocco sta facendo impennare verso l’le temperature in tutt’Italia: fa molto caldo con gli attuali +22°C a Palermo, +21°C a Battipaglia e Mondragone, ...

