De Laurentiis porta i giocatori del Napoli in tribunale per danno d’immagine | causa da 8

TuttoSport : De Laurentiis in ritiro per sancire l’importanza della gara contro l’Atalanta : La presenza di De Laurentiis in ritiro con la squadra a Castel Volturno sta sicuramente a sancire il livello di importanza della gara di oggi contro l’Atalanta. Non sarà la partita che vale il campionato, ma sicuramente rappresenta uno scoglio importante per restare nella scia di Inter e Juve. Il presidente lo sa ed è di questo che avrà parlato con Ancelotti nel colloquio avuto prima che i calciatori arrivassero in ritiro, come scrive ...

De Laurentiis annuncia : “Koulibaly? Rifiutati 105 mln - ma in futuro dovrò venderlo! Troveremo altri Fabian - la porta è sempre aperta…” : Aurelio De Laurentiis, su Di Lorenzo, Fabian e Koulibaly Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente all’esterno di Palazzo San Giacomo per presenziare alla firma della convenzione tra SSC Napoli e Comune per lo stadio San Paolo. Ecco un estratto: “Di Lorenzo? Mi fa piacere, anche un certo Ferrara ha dichiarato che non ci credeva. Dicevano non fosse un top player. Fabian? ...

De Laurentiis : «Mertens e Callejon? Non sono disposto a sforzi importanti» : Mertens e Callejon? Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di merda questo è un problema suo nel quale non posso entrare. Se considerano i soldi un fine andassero in Cina. Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli ...