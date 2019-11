Bologna | Sabatini avverte il Milan | “Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro | faremo il

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il coordinatore dell’area tecnica delha parlato deldi Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo Ilnon ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al. Tano Pecoraro/LaPresse Walterha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, confermando la volontà della società di portare lo svedese alla corte di Mihajlovic: “tra Ibra e Mihajlovic c’è un rapporto personale, unico. La società non ha fatto nulla per ora, ma se ci sarà la possibilità agirà di conseguenza. Ora aspettiamo solamente la decisione del giocatore. Ho parlato con Mihajlovic e mi ha detto che Zlatan stasul suo, anche in vista di un possibile ritiro“.L'articolo...

