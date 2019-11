Arcelor Mittal | blitz della guardia di finanza nell' acciaieria di Taranto e negli uffici

La Guardia di Finanza sta facendo perquisizioni negli uffici di Milano e Taranto di ArcelorMittal : La Guardia di Finanza sta facendo una perquisizione negli uffici della direzione dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. ANSA scrive che «l’intervento è stato disposto su delega della procura di Taranto nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’esposto presentato dai commissari dell’ex Ilva

ArcelorMittal ha sospeso il piano di spegnimento degli impianti dell’acciaieria di Taranto : ArcelorMittal, la grande società franco-indiana che sta minacciando il governo italiano di abbandonare l’ILVA di Taranto se non saranno accettate le sue condizioni, ha annunciato di aver sospeso il suo piano di spegnimento degli altoforni dell’acciaieria. La società ha spiegato di

ArcelorMittal - non solo l’Ilva : il precedente della Taranto di Romania. “Ha acquisito il siderurgico - poi licenziamenti e dismissioni” : Non solo Taranto. Nel passato di ArcelorMittal c’è un caso molto simile a quello che sta andando in onda nello stabilimento dell’ex Ilva nella città pugliese. Un precedente emblematico. Che infatti viene ricostruito dai commissari Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni nel ricorso urgente ex articolo 700 al Tribunale civile di Milano. Un durissimo atto di accusa nei confronti della multinazionale dell’acciaio, che sta ...

Titoli e aperture : la pioggia di emendamenti e il caso Arcelor-Mittal sui quotidiani in edicola : L'ex Ilva frena e fa marcia indietro: l'altoforno resta acceso. La decisione è stata presa da ArcelorMittal dopo un ordine del giudice di Milano. "Si rischia una bomba sociale" è ora l'allarme del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intanto il capo del governo Giuseppe Conte venerdì vedrà Mittal. Cassa integrazione e incentivi sono le soluzioni per evitare la lite giudiziaria. Dunque, la trattativa aperta tra il premier Conte ...

Ilva - Conte tratta con ArcelorMittal : un decreto per lo scudo : Sarà per l'assedio dei pm e dei Tribunali e sarà perché «il fate presto, salvate l'Ilva» di Sergio Mattarella non può restare inascoltato, sta di fatto...

ArcelorMittal accoglie invito del Tribunale - sospeso lo spegnimento degli impianti : ArcelorMittal accoglie l'invito del Tribunale di Milano e sospende, per il momento, le procedure di spegnimento degli impianti di Taranto in attesa della prima udienza sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva, fissata per il 27 novembre. L'annuncio è arrivato mentre era da poco iniziato al Quirinale l'incontro tra il presidente Mattarella e i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. A seguito della richiesta dei Commissari ...

