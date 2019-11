Il sito che insegna a fare tutto

Grillo - sito pro Raggi : «Ecco cosa ha fatto». (E c’è anche il flop del Giro d’Italia) : La pagina ospita un lungo elenco (214) di quelli che secondo il cofondatore del Movimento 5 stelle sono gli obiettivi centrati dalla sindaca dal 2016 al 2019 nella Capitale: restano fuori dalla lista l’emergenza rifiuti e il dossier sullo stadio della Roma

Qualcuno ha sparato contro il giornalista Mario De Michele - direttore del sito “Campania Notizie” : Il giornalista casertano Mario De Michele, direttore del sito Campania Notizie, ha denunciato ai carabinieri che giovedì sera alcuni sconosciuti hanno sparato contro la sua auto nella periferia di Gricignano di Aversa (Caserta). Campania Notizie scrive che gli spari sono stati

Bisceglie - l’esito dell’incontro tra la dirigenza e Pochesci : Momento di vera crisi in casa Bisceglie, il club è impegnato nel campionato di Serie C ma la situazione di classifica è molto preoccupante soprattutto per le prestazioni nelle ultime partite. Nel dettaglio la squadra di Pochesci fino al momento ha vinto solo due volte, poi 4 pareggi e ben 8 sconfitte. Dopo il sorprendente pareggio sul campo del Catania sono arrivate ben 3 sconfitte consecutive contro Francavilla, Teramo e Bari, in ...

Storia del sito che ci ha insegnato che c’è una guida per tutto : Cosa succede quando le riviste per teenager degli anni Ottanta incontrano l’austera vena divulgativa di Salvatore Aranzulla? A quanto pare, il risultato è la Storia di internet (e un sacco di meme divertenti). Il web, si sa, è il posto in cui la gente finisce quando ha bisogno di rispondere a importanti quesiti esistenziali o banali questioni pratiche di vita quotidiana. Da quasi 15 anni, tutte le risposte del mondo (e molto altro) sono ...

Oggi il transito di Mercurio - tutto quello che c’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...

Transito di Mercurio : tutto quello che c’è da sapere sul pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare : Mercurio è di sicuro il pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare: ciò non solo in riferimento alla sua orbita, meno circolare rispetto a quella degli altri pianeti, tanto peculiare da essere usata da Albert Einstein per verificare le previsioni della sua teoria della Relatività generale ed essere stata al centro del dibattito scientifico di inizio secolo. È un pianeta “terrestre”, il più piccolo e più vicino al Sole: la sua superficie – ...

Astronomia - l’11 novembre il transito di Mercurio : tutte le INFO sull’evento celeste e perché è così raro : Lunedì 11 novembre, avverrà un raro evento astronomico: il transito del pianeta Mercurio davanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti di Mercurio e Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti di Mercurio che si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna ...

Le Iene - lo scherzo a Juliana Moreira e l'immancabile quesito sui "ruoli invertiti" : I rapporti tra moglie e marito sono affari esclusivi di moglie e marito. Ma se a spiare la coppia c’è una telecamera e si finisce in tv, allora lo scenario cambia. E’ il caso dello scherzo de Le Iene (qui il video) realizzato ai danni di Juliana Moreira, da anni partner televisiva del Gabibbo e, nella vita di tutti i giorni, di Edoardo Stoppa. Proprio lui, in accordo con il programma di Italia 1, si è fatto sedurre da una bellissima ...

Investimenti - il parcheggio remunerato dei conti deposito : quali scegliere e perché : I conti deposito pagano in media un tasso netto positivo vicino all’1%, ma in alcuni casi si può arrivare anche al 3,5%

WWE 2K20 ha ricevuto talmente tante recensioni negative che grazie ad esse OpenCritic ha scoperto un bug nel sito : La storia della scarsa qualità di WWE 2K20 sembra non avere fine, ma questa volta il gioco si presta ad un interessante aneddoto che ha colpito il sito OpenCritic.Non è un segreto che il titolo di EA Sports abbia ricevuto una pletora di recensioni negative a causa proprio della grandissima quantità di bug presenti che hanno fatto il giro del web. Anche Sony ha riconosciuto questi problemi ed ha avviato le pratiche per il rimborso dei giocatori ...

Reggio Calabria - scoperto importante sito archeologico nelle acque del Lungomare : è un patrimonio preziosissimo : Per la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico sommerso rinvenuto a Reggio Calabria, nello specchio di mare antistante la via marina, a poco più di due mesi dall’attività di ricerca, il MIBACT stanzia la somma di € 100.000,00 dei quali 50.000,00 da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, diretto da Salvatore Patamia, e 50.000,00 da parte della Direzione ...

Turchia : raffica di arresti tra gli oppositori di Erdogan - che intanto mira a Kobane : Da anni i giornalisti turchi non godono di una libertà piena, la scure del regime di Erdogan infatti è sempre pronta a colpire chi si mostra non allineato. Quando, nei momenti di maggior tensione, l'informazione diventa cruciale, allora la maglie della tolleranza verso la stampa libera si restringono ulteriormente. Un po' di numeri possono dare la percezione della situazione. Erdogan e il bavaglio all'informazione Dal 9 ottobre, data di avvio ...

Probabili formazioni Inter-Parma : debutto anche in campionato per Esposito : Probabili formazioni Inter-Parma – Dopo la preziosissima vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League, l’Inter di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri sono all’inseguimento della Juventus. Nella nona giornata di campionato sarà il Parma a far visita a San Siro. L’Inter è reduce dalla vittoria con brivido finale sul campo del Sassuolo. Il Parma ha annientato il Genoa con un sonoro ...