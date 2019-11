C’è l’offerta del Napoli per Ibrahimovic ma…

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019) Zlatanha praticamente detto addio ai Galaxy ed è alla ricerca di una nuova sfida, possibilmente nel campionato italiano di Serie A. Il, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha lanciato un primo approccio: 5 milioni per un contratto da gennaio a giugno, un’opzione per un rinnovo di un anno alla stessa cifra per chiudere la carriera in azzurro a condizione che la squadra si qualifichi alla Champions 2020-2021. De Laurentiis vorrebbe portare lo svedese a. Mino Raiola, l’agente di Ibra, ha valutato l’offerta delinsieme al forte interesse manifestato dal Bologna. Tutto questo è avvenuto prima dell’ammutinamento, prima del caos che ha bloccato ogni trattativa in casa-. Ancelotti, ovviamente, è stato il garante, il principale sponsor di questo tentativo: una riapertura della trattativa sarà ...

