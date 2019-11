Prodigi - la musica è vita | anticipazioni diretta dalle 21 | 25

Fonte : blogo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Anche quest'anno la Rai è accanto all'UNICEF in una gara che unisce talento e solidarietà. Ritorna- laper il quarto anno consecutivo sugli schermi della rete ammiraglia Rai. La serata realizzata dall'ente insieme ed EndemolShine Italy vede alla conduzione per la terza volta Flavio Insinna, sarà affiancato da Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche Giulia Golia, 'o' del Canto della scorsa edizione che conquistò tutti con la sua Mary Poppins.Protagonisti del programma-evento saranno, come sempre, nove giovanissimi talenti tra gli 8 e i 15 anni nella danza, nel canto e nella. Loro si esibiranno nelle varie specialità e ve li abbiamo presentati su TvBlog.2019 su Rai1 con Flavio Insinna e Serena Autieri: i concorrenti- la ...

