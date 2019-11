Manovra | ecco le misure del Governo per favorire poco l’occupazione

Manovra di tasse? Ecco i numeri : colpite banche - assicurazioni - imprese della plastica e delle bibite dolci - concessionari e petrolieri : La legge di Bilancio per il 2020 è o non è “la Manovra delle tasse“? Da giorni il premier Giuseppe Conte zittisce le polemiche ricordando che eviterà il temuto aumento dell’Iva per 23 miliardi e va quindi considerata la finanziaria che “ha operato il taglio di tasse più cospicuo degli ultimi anni”. A ben guardare nuove imposte e aumenti ci sono: ammonta a circa 5,8 miliardi il gettito aggiuntivo che arriverà nelle casse ...

Plastic tax e bonus bebé - ecco la Manovra for dummies completa di relazione tecnica : Il vortice di bozze, dopo gli ultimi aggiustamenti si è finalmente fermato e la Ragioneria ha “bollinato” il testo

Manovra : detrazioni solo se si paga con carta - “local tax” al posto di Imu e Tasi e sugar tax di 10 euro per ettolitro. Ecco le novità : detrazioni fiscali solo per chi paga con strumenti tracciabili. E’ una delle novità inserite nell’ultima bozza della legge di Bilancio, che il governo punta a chiudere in giornata. A partire dal 2020 per ottenere le detrazioni al 19% sulle spese sostenute per medicine, visite veterinarie, spese scolastiche o attività sportive dei bambini o interessi sui mutui sarà necessario che la spesa sia sostenuta tramite bonifico oppure con ...

Manovra 2020 : ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...

La Manovra economica verso la versione definitiva. Ecco cosa contiene l'ultima bozza : Prende forma Prende forma la manovra economica del governo giallo-rosso. Nell’ultima bozza del documento ci sono lo stop all’aumento della cedolare secca sugli affitti, si ferma la stretta sulla Flat tax per i lavoratori autonomi e nuove risorse per il piano Impresa 4.0 ma per investimenti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Il vertice di maggioranza di ieri ha corretto il disegno di legge di Bilancio, approvato ...

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Di Maio : "Spiegheremo la Manovra in un evento con gli alleati". Ecco gli invitati : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha anticipato l’organizzazione di un evento elettorale assieme agli alleati di governo per spiegare nel dettaglio i contenuti della legge di bilancio. "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli ...

Manovra - ecco la carta bimbi : 400 euro al mese per le spese dell’asilo : Nello schema della legge di bilancio, inviato ai ministeri per una prima valutazione, confermata la cosiddetta "carta bimbi", un assegno di 400 euro al mese per permettere alle famiglie di coprire le spese per l'asilo o annullarle del tutto, nel caso di redditi bassi. Il fondo per i bonus sarà unificato.Continua a leggere

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra 2020/ Zero crescita - famiglie stangate : ecco la nuova crisi : Buone intenzioni tante, ma anche molte incognite sulle risorse e sui tempi. Il solo risultato certo è che la pressione fiscale non diminuirà

Manovra & PIL/ Fortis : non ci sono soldi - ecco come aiutare la crescita : Nella MANOVRA non ci sono margini per vere misure espansive. Si può comunque cercare di favorire la crescita in un altro modo

Vittorio Feltri sulla Manovra - attacco totale alla politica : "Ecco perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...