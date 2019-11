Flavio Insinna choc su Prodigi | “Stiamo combattendo una guerra”

Il cantante mascherato - Flavio Insinna giudice? : Flavio Insinna potrebbe essere nel cast di Il cantante mascherato (The Masked Singer), il nuovo show di Milly Carlucci in onda da gennaio il venerdì sera su Rai1, a partire dal 10 gennaio prossimo. A scriverlo è il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, al quale la conduttrice annuncia che “sicuramente chiamerà” il collega attualmente impegnato a L'Eredità. Insinna, dal canto suo, risponde con un'apertura che sembra una conferma vera e ...

L’Eredità - la concorrente fa coming out in diretta a sorpresa : la reazione di Flavio Insinna : Negli ultimi giorni, due concorrenti di due diversi quiz televisivi hanno fatto coming out a sorpresa in diretta tv. È successo prima a Caduta Libera, il gioco di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, dove il campione Diego ha parlato apertamente del suo fidanzato e poi, mercoledì sera, a L’Eredità su Rai 1. Protagonista della dichiarazione è stata Francesca, giovane concorrente pugliese che ha spiazzato il conduttore, Flavio Insinna. È ...

L'Eredità - Francesca fa coming out : "Vicenda personale. Mi è piaciuto - e...". La reazione di Flavio Insinna : Subito dopo il coming-out a Caduta Libera di Diego, ecco il bis da Flavio Insinna. Siamo negli studi de L'Eredità, il mitico quiz pre-serale campione di ascolti su Rai 1. E questa volta, a svelarsi, è Francesca, una giovane concorrente pugliese. Il tutto in maniera naturale nel corso del primo gioco

L'Eredità - la concorrente fa coming out : la reazione di Flavio Insinna in puntata : Quella di fare coming out nei quiz televisivi sta diventando una singolare abitudine. Due giorni fa Diego, il campione del quiz Caduta Libera condotto da Jerry Scotti, aveva fatto coming out in chiusura di trasmissione. Questa volta è successo durante una puntata de L'Eredità, il programma preserale condotto su Rai Uno da Flavio Insinna. La protagonista della dichiarazione è stata Francesca, giovane concorrente pugliese.\\Tutto è avvenuto in ...

L’Eredità - Flavio Insinna farà Don Matteo 12? “Mi piacerebbe” : Don Matteo 12 anticipazioni, torna Flavio Insinna? “Mi piacerebbe rifare Anceschi” Flavio Insinna è tornato da poco più di un mese alla guida de L’Eredità. Il successo è stato immediato nonostante l’agguerritissima concorrenza rappresentata da Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. Intanto sull’ultimo numero del settimanale Ora Flavio Insinna ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha parlato ...

Flavio Insinna - Vita in diretta : “L’Eredità? Concorrenti pieni di…” : L’Eredità, Flavio Insinna a La Vita in diretta: “I Concorrenti vengono pieni di speranza” E’ stato ospite di Lorella Cuccarini nella puntata de La Vita in diretta di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità per il secondo anno consecutivo, che durante la chiacchierata con la più amata dagli italiani ha parlato proprio del fortunato quiz del preserale di Rai1, tornato in onda dopo la ...

Gabriele Cirilli : l’emozionante rivelazione sulla madre di Flavio Insinna : Gabriele Cirilli e il rapporto prezioso con Flavio Insinna Super ospite a La Vita in Diretta, Gabriele Cirilli si è raccontato dinnanzi a Lorella Cuccarini. Il comico è entrato in studio trionfante beccandosi i complimenti della conduttrice che lo ha trovato in perfetta forma. L’ex star del Tale e Quale Show ha svelato che dietro […] L'articolo Gabriele Cirilli: l’emozionante rivelazione sulla madre di Flavio Insinna proviene ...

Domenica In - Valeria Fabrizi e il dramma della figlia morta : Flavio Insinna non regge l'emozione : Attesissimo ospite a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 Domenica 13 ottobre, ecco Flavio Insinna, che si è presentato insieme a Valeria Fabrizi, l'attrice romana, con la quale si è lanciato in un ballo degno di Ballando con le Stelle, a cui il conduttore de L'eredità ha preso

Flavio Insinna dopo il ballo scatenato con Valeria Fabrizi a Domenica In : «Datemi l'acqua... santa» : I primi ospiti di Mara Venier a Domenica In di oggi, 13 ottobre 2019, sono Flavio Insinna e Valeria Fabrizi. L'attore e conduttore romano è giunto in studio insieme all'attrice...

“Ci ha rotto”. L’Eredità e Flavio Insinna nella bufera. Tutta ‘colpa’ del campione Guido : La nuova stagione de L’Eredità continua a vincere la sfida degli ascolti contro Gerry Scotti e la trasmissione ‘Caduta Libera’. nella puntata del preserale di lunedì 7 ottobre, la trasmissione condotta da Flavio Insinna ha totalizzato 4,7 milioni (24,1%), mentre ”Caduta Libera” si è fermata a 3,7 milioni con il 19,6% di share. Gli ascolti volano, ma la nuova stagione non piace particolarmente al pubblico di Rai Uno per via di un cambio di ...

“Ripetilo?”. L’Eredità - la gaffe stavolta è enorme. Flavio Insinna non resiste : che figura : Torna L’Eredità e immancabili tornano momenti di ilarità. Nello storico game show che quest’anno ha compiuto i suoi primi 18 anni, gli autori hanno inserito alcune novità. Tra queste anche l’arrivo di nuove professoresse di cui uno è un volto noto di Canale 5 essendo un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una novità che è molto piaciuta al pubblico che non ha perso occasione di sottolinearlo sui social. Ma nelle ultime ore sul web si parla ...

“L’Eredità” – Al via la nuova edizione 2019/2020 con Flavio Insinna. : Dopo la pausa estiva che ha lasciato spazio all’ottima Reazione a catena che anche quest’anno ha ottenuto ascolti molti alti, nel preserale di Raiuno da questa sera e fino alla fine di maggio, tutte le sere alle 18:45 riecco L’Eredità, il quiz show più longevo della tv italiana, condotta per il secondo anno consecutivo da […] L'articolo “L’Eredità” – Al via la nuova edizione 2019/2020 con Flavio Insinna. sembra essere il ...

“Ero in oncologia…”. Flavio Insinna - lacrime a Vieni da me. E Caterina Balivo si commuove : Flavio Insinna intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 24 settembre il conduttore ricorda Fabrizio Frizzi e confessa quale è stata la prima cosa che ha pensato quando le hanno proposto di condurre lo show dopo la morte di Frizzi: “Scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri […] Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso ‘là’: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e ...

L’Eredità : Flavio Insinna inaugura la diciottesima edizione con un nuovo gioco : Flavio Insinna Cambio della guardia nel preserale di Rai1. Terminato ieri Reazione a Catena (con la vittoria dei Tre di Denari nel torneo dei campioni), da questa sera – sempre alle 18.40 – tornerà L’Eredità con Flavio Insinna. Per il secondo anno alla guida del quiz più longevo della tv italiana, il conduttore romano farà compagnia – tra giochi, aneddoti e sorprese - al pubblico di Rai1 prima di lasciare la linea al Tg1 delle ...