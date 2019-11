Tagli capelli medi | tutti i tipi di bob di tendenza

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno-inverno : il caschetto ristretto e il Ladylike : In queste settimane continuano ad emergere frequenti novità riguardanti i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Tra le varie proposte figurano alcuni look ispirati al secolo scorso. Parliamo di caschetti, bob ma anche di shag, mullet e altri ancora. Tutti questi look non solo donano una ventata di freschezza, ma sono al contempo eleganti e pratici da portare. Perfetti per qualsiasi età, queste tendenze corte e medie sono ...

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno-inverno : il bob simmetrico e il bicolore : In queste settimane fioccano molte interessanti novità per i colori e i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Dai cortissimi Reverse Bob, una specie di caschetto al contrario, ai lunghissimi Sassoon, nulla è lasciato al caso e ce n'è per tutti i gusti. A rilanciare queste tendenze sbarazzine e al contempo eleganti sono diverse celebrità di fama internazionale. Anche nel campo delle colorazioni spiccano delle proposte ...

Il Collegio 4 : prima puntata - si Tagliano i capelli! | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Tagli capelli autunno 2019 : blunt bob - il caschetto nostalgico degli anni ’90 : Kim Kardashian Kristen BellSelena GomezLily JamesJennifer LopezJennifer LopezJennifer LopezBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara PalvinBarbara Palvin Barbara PalvinPenelope CruzPenelope Cruz Cardi B Cardi BTutto quello che è avvenuto circa 30 anni fa è indiscutibilmente cool. L’era che ha visto nascere le Spice Girls con i loro look super colorati e trendsetter, esplodere i Nirvana dal mood grunge e il minimalismo ...