Consigli Fantacalcio | i portieri della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare | ok

Consigli Fantacalcio - 12^ giornata : Lautaro e Milik da confermare. Flop Donnarumma : Consigli Fantacalcio 12^ giornata – La Serie A torna in campo per il dodicesimo turno. Il weekend si apre venerdì con il derby emiliano, Sassuolo-Bologna (inizio alle ore 20,45). Ricco anche il calendario di sabato, che ha in programma tre partite: Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. Il lunch match della domenica è Cagliari-Fiorentina, mentre alle 15 giocano Lazio-Lecce, Udinese-Spal e Sampdoria-Atalanta. Chiudono la ...

Consigli Fantacalcio SERIE A/ Dritte : quanti alti e bassi per le difese! : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre Dritte di formazione. Chi schierare nella 11giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare.

Consigli fantacalcio – E' il turno degli attaccanti. Prosegue il viaggio della redazione di CalcioWeb all'interno dei Consigliati e degli sConsigliati ruolo per ruolo dell'11^ giornata. Si passa ai calciatori più importanti per ogni fantacalcista, quelli che spostano gli equilibri. Andiamoli a vedere nel dettaglio.

Consigli fantacalcio – L'appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri e i difensori è la volta dei centrocampisti. Ecco i 5 da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 11^ giornata, I CINQUE centrocampisti DA schierare KHEDIRA – Il centrocampista della Juventus spesso si esalta nei big match, ...

Consigli fantacalcio – Dopo i Consigli generali, squadra per squadra e partita per partita, entriamo più nello specifico. Ruolo per ruolo, ecco quali sono i cinque difensori da schierare e i cinque da evitare secondo la redazione di CalcioWeb. 11^ GIORNATA, I CINQUE difensori DA schierare ROMERO – Contro la Juve, nel complesso, la ...

Consigli fantacalcio – Non c'è un attimo di sosta in Serie A, si torna a giocare per l'undicesima giornata. E' ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. I fantacalcisti sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri Consigliati e quelli sConsigliati da CalcioWeb. 11^ giornata, I TRE portieri ...

Consigli Fantacalcio - 11^ giornata : fiducia a Mertens - Khedira e Romulo tra le possibili sorprese : Consigli fantacalcio 11^ giornata – Si torna in campo per l’undicesima giornata di Serie A. Turno che si aprirà con il big match tra Roma e Napoli. Sabato in campo anche l’Inter a Bologna e la Juventus, nel derby contro il Torino. Domenica all’ora di pranzo di scena Atalanta e Cagliari, alle 15 si giocano Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18 Fiorentina-Parma, in serata Milan-Lazio. A chiudere sarà ...

Consigli Fantacalcio - gli attaccanti della 10^ giornata- Chi schierare e chi evitare : spazio a Lautaro : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. E’ giunto il momento degli attaccanti. Ecco i 5 attaccanti da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli fantacalcio, i centrocampisti della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare: riscatto Brozovic 10^ GIORNATA, I CINQUE attaccanti DA schierare Lautaro MARTINEZ – L’Inter è chiamata al riscatto contro il Brescia. ...

Consigli Fantacalcio - i centrocampisti della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : riscatto Brozovic : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri e i difensori è la volta dei centrocampisti. Ecco i 5 da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 10^ giornata, I CINQUE centrocampisti DA schierare Brozovic – Il centrocampista dell’Inter è chiamato al riscatto dopo i due clamorosi errori contro il Parma. Il croato si esalta in questo tipo di partite. JOAO PEDRO ...

Consigli Fantacalcio - i difensori della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : fiducia a Romagnoli : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri tocca ai difensori. Tanti reparti arretrati che rischiano per gli impegni difficili, altri che hanno gare più facili, almeno sulla carta. Ecco i 5 difensori da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 10^ giornata, I CINQUE difensori DA schierare Romagnoli – Il Milan è obbligato a vincere. L’impegno contro la Spal non ...

Consigli Fantacalcio - i portieri della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : sì a Pau Lopez - no a Meret : Consigli fantacalcio – Non c’è un attimo di sosta in Serie A, le 20 del massimo campionato italiano tornano in campo per il turno infrasettimanale dopo il weekend della 9^ giornata. Per tutti i fantacalcisti è già tempo di schierare la formazione, a partire dai portieri. Questi i Consigliati e gli sConsigliati di CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 10^ giornata: chi schierare e chi evitare, occasione d’oro per Quagliarella 10^ ...

Consigli Fantacalcio SERIE A/ Le dritte : gli alti e bassi in difesa - 10giornata - : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte sulle formazioni e i giocatori da schierare per la decima giornata, in turno infrasettimanale.

Consigli Fantacalcio - 10^ giornata : chi schierare e chi evitare - occasione d’oro per Quagliarella : Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata del massimo torneo italiano, in arrivo importanti indicazioni. Il turno prende il via con la sfida tra Parma e Verona, vero e proprio scontro per la salvezza, in serata invece in campo l’Inter, i nerazzurri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma e l’intenzione di Antonio Conte è ...