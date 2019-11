Campionati Europei di Padel a Roma in diretta su Sky Sport Arena

Meret tra i 5 portieri più giovani ad aver parato almeno un rigore nei principali Campionati europei : Partita brutta e da risultato non positivo quella del Napoli a Roma, ma anche nelle giornate peggiori c’è sempre un buon motivo per sorridere. Meret, riporta Opta, è tra i portieri più giovani ad aver parato alme no un rigore nei principali campionato europei 1997 – portieri più giovani ad aver parato almeno un rigore nei top-5 campionati europei 2019/20: 1999 – Donnarumma (Milan) 1999 – Lafont (Nantes) 1997 ...

I Campionati Europei di padel in diretta su Sky : L’Italia si prepara ad ospitare l’XI edizione dei campionati europei di padel, in programma dal 4 al 9 novembre al Bola padel Club di Roma. All’evento parteciperà anche la Nazionale italiana. E Sky ha deciso di ampliare ulteriormente la sua offerta pensando ai tantissimi appassionati che negli ultimi tempi si sono avvicinati a questa disciplina, […] L'articolo I campionati europei di padel in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Italia medaglia d'argento ai Campionati Europei hacker : Perso il testa a testa finale con la Romania, squadra ospite. Gara organizzata dall'Unione Europea per gli studenti delle superiori e delle università. Le prove prevedevano sia simulazioni di attacco che di difesa informatica

Campionati Europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo - record italiano per De Nicolo : Il tiratore azzurro si è preso il primato italiano nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile, competizione vinta dal norvegese Claussen Conclusi a Tolmezzo i Campionati Europei 2019. In gara oggi gli atleti nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile e femminile. Tra gli uomini spicca la prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha stabilito il nuovo record europeo (1167) superandolo di ben 4 punti. La ...

Corsera : campioni in rincorsa nei Campionati Europei - ma cosa si deve aspettare : È settembre, il calcio è cominciato già da un po’ e i campioni uscenti dei maggiori campionati europei si ritrovano a inseguire in classifica. “Ci vuole tempo” è quello che si dice di squadre come il Barcellona, la Juve, il Bayern e il City, ma tempo per cosa, si chiede il Corriere della Sera? I malanni di stagione spesso sono figli dello stesso gigantismo: le tournée estive, sotto la canicola del Nord America o dell’Asia ...

Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia