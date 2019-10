Una Vita | spoiler al 3 novembre | Maria inganna Casilda | Samuel chiede la mano di Lucia

Una Vita Anticipazioni 22 ottobre 2019 : la puntata serale su Rete4 : Mentre Rosina rivela a tutti che Casilda è la figlia di Maximiliano, Espineira rimprovera Telmo per non aver impedito la relazione tra Samuel e Lucia.

Una Vita - anticipazioni puntata del 22 (prima serata) e 23 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 855 e 856 di Una VITA di martedì 22 (in prima serata) e mercoledì 23 ottobre 2019: La cena di Samuel e Lucia viene interrotta da padre Telmo. Lucia si infuria, comprendendo subito che c’è sotto l’intervento di Celia. La ragazza finisce per rivelare alla cugina la sua vera origine (è la figlia dei Marchesi De Valmez), poi chiede un anticipo della sua rendita mensile in modo da aiutare Samuel. A quel punto, Felipe ...

Una Vita/ Anticipazioni puntata serale del 22 ottobre : Lucia racconta tutto a Felipe! : Una Vita, Anticipazioni doppia puntata 22 ottobre: Leonor svela l'identità di Casilda e Lucia rivela a Felipe dei soldi e dei Marchesi, come reagirà?

Una Vita / Anticipazioni 22 ottobre : un bacio peccaminoso! : Una VITA, Anticipazioni puntata oggi, 22 ottobre: bacio peccaminoso per Floria, Lucia accetta un invito a cena di Samuel, ma Padre Telmo scopre tutto.

Una Vita Anticipazioni 23 ottobre 2019 : Telmo scopre che Espineira fa il doppio gioco : Telmo trova una copia del testamento di Lucia e scopre che Espineira gli ha nascosto che l'eredità dell'Alvarado è ben più grande di quanto immaginasse.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Rosina e Susana incolpate di omicidio? : Le due amiche si metteranno presto nei guai, non prestando soccorso ad uomo e lasciandolo a terra esanime senza chiamare la polizia...

Anticipazione Una Vita : Telmo fa un gesto estremo - poi si dichiara a Lucia : Anticipazioni Una Vita, Telmo fa un gesto estremo per salvare Lucia da Samuel Arriva finalmente la dichiarazione d’amore di Telmo per Lucia, nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Scendendo nel dettaglio, il sacerdote di Acacias si rende conto di essersi innamorato della Alvarado e dimostra di essere disposto a tutto pur di allontanarla da […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Telmo fa un gesto estremo, poi si dichiara a Lucia ...

Una Vita trame 22 ottobre su Rete 4 : Lucia rivela a Celia di essere figlia dei marchesi : Sono due gli appuntamenti con Una Vita previsti per oggi, 22 ottobre. Il primo andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, mentre il secondo sarà su Rete 4 in prima serata. Come già accaduto nelle scorse settimane, il serale avrà inizio alle ore 21:25 e proseguirà fino alle 23:30 circa, con due ore di trame ricche di colpi di scena. Grande protagonista di giornata sarà Lucia che continuerà a credere nella buona fede di Samuel. La cena ...

Una Vita - anticipazioni e trame settimanali dal 26 ottobre al 2 novembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019: Dopo averlo visto parlare con Samuel, Telmo fa delle indagini su Jimeno Batán e scopre che è uno strozzino. Felipe e Celia si rendono conto del fatto che Lucia non ha dormito in casa e lanciano subito l’allarme; Lolita però dice loro che la Alvarado ha dormito in soffitta, in cerca di conforto dalle domestiche. La ragazza non si fida nemmeno di ...

Una Vita - spoiler fino al 23 ottobre : l'Alvarado cade nella trappola di Samuel : Gli spoiler della nota soap opera spagnola Una Vita riservano entusiasmanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, Samuel inviterà a cena Lucia, quest'ultima accetterà l'invito malgrado Felipe e Celia non siano d'accordo poiché non si fidano dell'uomo. Così l'Alvarado, ormai completamente assuefatta, cadrà nella diabolica trappola di Samuel Alday. Lucia innamorata di ...

Una Vita - spoiler serale 22 ottobre : Rosina dice ai vicini che Casilda è sorella di Leonor : Martedì 22 ottobre, in prima serata su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Una Vita durante il quale i telespettatori potranno continuare a seguire le vicende degli abitanti di Acacias 38. Tra i grandi protagonisti delle trame ci sarà certamente Casilda che, dopo aver scoperto che la madre non è morta, ha appreso che il padre è il compianto Maximiliano. Il segreto della giovane verrà svelato da Rosina a tutti i vicini, i ...

Una Vita - trame iberiche : Ursula perde le staffe dopo aver visto una fotografia di Telmo : Grande colpo di scena in arrivo nei nuovi appuntamenti spagnoli della famosa telenovela Una Vita. Le anticipazioni di ciò che succederà questa settimana in corso, svelano che si tornerà a parlare di un personaggio che non è più presente nelle trame iberiche. Precisamente nel capitolo numero 1.126 in programma sulla rete La 1 TVE venerdì 25 ottobre 2019, la diabolica Ursula Dicenta dimostrerà di nutrire una vera ossessione per padre Telmo ...