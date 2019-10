Sollevamento pesi | Europei junior 2019 | Mirko Zanni e Alessia Durante d’oro! Sei trionfi

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 2019 : quarta giornata priva di azzurri - festeggiano Russia - Turchia e Lettonia : Dopo tre giornate molto fruttuose per la Nazionale italiana, capace di raccogliere già 10 medaglie complessive incluse quelle di specialità, quest’oggi non erano impegnati atleti azzurri ai Campionati Europei Junior e Under 23 2019 di Sollevamento pesi in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. Nel programma odierno sono andate in scena ben quattro finali che hanno visto protagonisti le ragazze Under 23 ed i ragazzi delle categorie ...

Sollevamento pesi - Europei junior 2019 : Lucrezia Magistris di bronzo - nulla da fare per Fabio Arcara : Nuova giornata di successi per l’Italia negli Europei junior di Sollevamento pesi 2019, con Lucrezia Magistris grande protagonista a Bucarest (Romania), nella categoria riservata ai 55 kg femminili, conquistando la medaglia d’argento nello strappo, alzando 87 kg, arrendendosi solamente all’ucraina Kamila Konotop e ai suoi 91 kg. Nello strappo trionfa invece la russa Kristina Novitskaia, con 107 kg, gli stessi di Konotop, con il ...

Sollevamento pesi - Europei junior 2019 : triplo oro per Alessandra Pagliaro - affermazione per Davide Ruiu - a medaglia anche Sergio Massidda : Prosegue nel segno dell’Italia l’edizione 2019 degli Europei junior e under 23 di Sollevamento pesi in corso a Bucarest, in Romania, con Alessandra Pagliaro capace di appendersi al collo tre medaglie d’oro, nella categoria riservata ai -45 kg femminili. Grande prova dell’azzurra, capace di vincere lo strappo con la misura di 66 kg, ripetendosi nello slancio con 85 kg, per un totale di 151 kg, imponendosi così sulla ...

Sollevamento pesi - Europei Junior : Giulia Imperio è bronzo di strappo nei 49 kg! Quarto posto di totale con 165 kg : Comincia positivamente il Campionato Europeo Junior 2019 di Sollevamento pesi per la Nazionale italiana, subito capace di raccogliere una medaglia nella prima giornata di gare in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. La prima soddisfazione delle spedizione azzurra è arrivata grazie a Giulia Imperio, unica atleta nostrana impegnata quest’oggi, la quale ha portato a casa un significativo bronzo di specialità nello strappo nella ...

L’esoscheletro Power Assist Suit di Panasonic aiuterà gli atleti paraolimpici nel Sollevamento pesi : Panasonic ha annunciato che, in occasione degli eventi di Para Powerlifting e dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, sarà disponibile l’esoscheletro Power Assist Suit “ATOUN Y”, per alleviare le sollecitazioni a livello lombare e della schiena degli spotter, durante i movimenti di sollevamento pesi ripetuti. È un sostegno per la colonna vertebrale che pesa 4,5 chili, dotato di una serie di sensori di posizione. Quando l’atleta ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Lasha Talakhadze vince ancora nei supermassimi - tre ori alla Georgia : Si chiudono nel segno del Georgiano Lasha Talakhadze i Mondiali di Sollevamento pesi di Pattaya (Thailandia), con l’atleta 25enne capace di conquistare il suo quarto titolo iridato nella categoria dei supermassimi, iniziando il proprio dominio nella gara di strappo, vinta con la misura di 220 kg, messi a segno al terzo tentativo, davanti all’armeno Gor Minasyan, fermo a 212 kg, mentre il bronzo va all’algerino Walid Bidani, con ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Li Wenwen fa tripletta nei +87 kg all’esordio iridato - decimo titolo per la Cina : Cina sempre più dominante anche nell’ultima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Pattaya (Thailandia). L’ultima finale femminile della rassegna iridata ha visto la fantastica prestazione di Li Wenwen, capace di conquistare una tripletta di medaglie d’oro nei +87 kg alla prima partecipazione ad un Mondiale senior. La cinese classe 2000 si è imposta facendo registrare il nuovo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina in trionfo anche nei -87 kg femminili con la tripletta di Zhouyu Wang : Penultima giornata di gare che è andata in archivio a Nursultan (Kazakistan) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi con lo svolgimento della finale della categoria olimpica -87 kg femminile. La Nazionale cinese continua a dominare in lungo e in largo e rinforza la prima posizione nel medagliere grazie al trionfo di Zhouyu Wang, nono titolo iridato della manifestazione per il Paese di riferimento della disciplina a ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina in trionfo anche nei -87 kg femminili con la tripletta di Zhouyu Wang : Penultima giornata di gare che è andata in archivio a Nursultan (Kazakistan) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi con lo svolgimento della finale della categoria olimpica -87 kg femminile. La Nazionale cinese continua a dominare in lungo e in largo e rinforza la prima posizione nel medagliere grazie al trionfo di Zhouyu Wang, nono titolo iridato della manifestazione per il Paese di riferimento della disciplina a ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Simon Martirosyan si prende tre ori nei 109 kg : Proseguono nel segno di Simon Martirosyan i Mondiali di Sollevamento pesi in corso a Pattaya, in Thailandia, con l’atleta armeno capace di trionfare nei 109 kg maschili, iniziando il proprio dominio già nella prova di strappo, alzando 199 kg, imponendosi davanti al bielorusso Andrei Aramnau, fermo a 198 kg, con il podio completato dal Yang Zhe, e dai suoi 197 kg. Anche nello slancio Martirosyan si rende protagonista, realizzando una valida ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : il bielorusso Tsikhantsou si impone nei -102 kg - Corea del Sud e Iran con un oro di specialità a testa : Ottava giornata riservata alle ultime categorie non olimpiche del programma a Pattaya (Thailandia) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella seconda finale odierna la Bielorussia si è aggiudicata la prima medaglia d’oro della rassegna iridata grazie alla prestazione di Yauheni Tsikhantsou nei -102 kg maschili. L’atleta bielorusso classe 1998 si è dimostrato il più costante nella distribuzione delle due ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg femminili - un oro anche alla Corea del Sud : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudCoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Rim Jong Sim al primo titolo iridato nei -76 kg femminili - oro di slancio per la Cina : La settima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento nella cittadina thailandese di Pattaya fino al 27 settembre, si è chiusa con una bella finale dei -76 kg femminili in cui ha tenuto banco il duello testa a testa per la vittoria tra Corea del Nord e Cina (migliori due Nazioni nel medagliere provvisorio dell’evento). Alla fine è stata la nord coreana Rim Jong Sim a trionfare portando così a casa ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Katherine Nye conquista tre ori nei -73 kg femminili : Subito nel segno dell’americana Katherine Nye la giornata dei Mondiali di Sollevamento pesi in corso a Pattaya (Thailandia), con l’atleta statunitense capace di aprire nel migliore dei modi lo strappo, vincendo con lo score di 112 kg, nella terza prova, davanti alla nordcoreana Kim Hyo Sim, ferma a 110, mentre il bronzo se lo aggiudica l’altra americana Martha Rogers, con 106. Anche nello slancio si conferma la leadership della ...