Previsioni astrologiche 23 ottobre | Acquario geloso | Cancro galante

Previsioni astrologiche fino al 31 ottobre : intuizioni lavorative per i nati Bilancia : Il decimo mese dell'anno sta per concludersi. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche delle ultime giornate di ottobre 2019 a partire da lunedì 21 ottobre. Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute fino al 31 ottobre, per comprendere come affrontare gli ultimi 10 giorni del mese, primo dell'arrivo del mese di novembre. Ariete: gli ultimi giorni del mese saranno particolarmente interessanti, sia in campo sentimentale che ...

Previsioni astrologiche 22 ottobre : Sagittario sospettoso - Ariete sfacciato : Martedì 22 ottobre troviamo la Luna in Leone mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, nel frattempo Urano sarà nell'orbita del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni odierne per il Leone, i Gemelli e la Bilancia mentre meno positive per i segni del Toro, Cancro e Scorpione. Di seguito ...

Previsioni astrologiche - classifica 21 ottobre : shopping per Sagittario - Bilancia mondano : Lunedì 21 ottobre 2019 troviamo il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno nel domicilio del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Scorpione: eclettici. Orientati su più fronti riusciranno, con ogni ...

Previsioni astrologiche 21 ottobre : Scorpione eclettico - Pesci galante : Lunedì 21 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Toro stressato Ariete: aggressivi. La Luna in Cancro, perlopiù congiunta a Nettuno, tenderà ...

Previsioni astrologiche - classifica 20 ottobre : Scorpione romantico - Ariete ombroso : Domenica 20 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Marte ed il Sole saranno nell'orbita della Bilancia. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Sul podio 1° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico regnerà, con ogni probabilità, un clima decisamente più ...

Previsioni astrologiche 20 ottobre : Acquario geloso - bugie per Toro : Domenica 20 ottobre troviamo la Luna e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte e il Sole saranno nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. bugie per il Toro Ariete: ombrosi. Il tono umorale dei nativi, con ogni ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 21 al 27 ottobre : Scorpione focoso - Toro distratto : Durante la settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 sul piano astrale troveremo il Sole e la Luna cambiare domicilio dalla Bilancia (dove invece rimarrà Marte) fino al segno dello Scorpione, dove stazionano anche Mercurio e Venere. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno, così come Giove resterà nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, inoltre Nettuno continuerà il suo ...

Previsioni astrologiche - classifica 19 ottobre : figli da attenzionare per Acquario : Sabato 19 ottobre 2019 troviamo il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro mentre Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione con Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo transito in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Leone: relax. Dopo giorni faticosi ecco che i nativi potrebbero optare per un sabato ...

Previsioni astrologiche 19 ottobre : finanze 'flop' per Capricorno - Ariete taciturno : Sabato 19 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno stabile in Pesci. Ariete taciturno Ariete: silenziosi. La voglia di comunicare potrebbe ...

Previsioni astrologiche weekend 19-20 ottobre : Leone introspettivo - flirt per Pesci : Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre il Sole e Marte stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano stabile in Toro. Serenità amorosa per il Cancro Ariete: taciturni. Fine settimana dove i nativi non ...

Previsioni astrologiche - classifica 18 ottobre : Pesci bugiardo - Gemelli mondano : Nell'oroscopo di venerdì 18 ottobre troveremo la Luna transitare in Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: lavoro "top". I progetti professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele in ...

Previsioni astrologiche 18 ottobre : Bilancia schietto - bugie per Pesci : Nella Previsioni astrologiche di venerdì 18 ottobre troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere transiteranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Toro distratto Ariete: litigiosi. ...

Previsioni astrologiche - classifica 17 ottobre : Scorpione focoso - Acquario creativo : Giovedì 17 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia. Venere e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 17 ottobre : Gemelli briosi - Leone ottimista : Nelle Previsioni astrologiche di giovedì 17 ottobre, troveremo la Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Gemelli briosi Ariete: affaccendati. Le incombenze giornaliere potrebbero ...