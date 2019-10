Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram Il commento di Fedez

Chiara Ferragni si esibisce in una pole dance ma Fedez la sbeffeggia : “Sembri Paolo Brosio” : Il risultato non sarà dei migliori ma quel che è certo è che l’entusiasmo e l’autoironia con cui Chiara Ferragni si è cimentata nella pole dance sono sicuramente encomiabili. L’influencer si è improvvisata ballerina per un giorno, lanciandosi in goffe acrobazie e impacciati volteggi al palo durante una lezione tenuta da una professionista. Come sempre, Chiara ha poi condiviso sui social le immagini della sua esperienza, senza ...

Chiara Ferragni alle prese con la pole dance : il risultato è esilarante e Fedez la sfotte : Su Instagram il video di una performance tutt’altro che aggraziata. E il commento del marito dell’influencer non tarda ad...

Chiara Ferragni Pole Dance tutt'altro che sexy.../ Fedez : 'Sembri Paolo Brosio!' : Chiara Ferragni balla la Pole Dance nel nuovo video pubblicato su Instagram. Il marito Fedez la stuzzica: 'Sembri Paolo Brosio!'

Fedez e la foto in costume con Luis Sal - ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così : Fedez e la foto in costume con Luis Sal, ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così. Il rapper milanese ha postato su Instagram due scatti che lo ritraggono in costume...

Jennifer Aniston - Chiara Ferragni è nel mirino : Instagram in tilt - lei spacca il telefono. E spunta il “giallo cocaina” : Jennifer Aniston da record su Instagram. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la incoronano come nuova social star. Per intenderci, in sole ventiquattro ore, ha già avvicinato Chiara Ferragni che al momento è in vantaggio di cinque milioni di fan. Un boom che ha mandato in “palla” Instagram, impreparato ad una escalation di questo livello dell’attrice. Dopo aver saputo di aver mandato in tilt l’app, ...

Jennifer Aniston - Chiara Ferragni è nel mirino : Instagram in tilt - lei spacca il telefono. E spunta il "giallo cocaina" : Jennifer Aniston da record su Instagram. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la incoronano come nuova social star. Per intenderci, in sole ventiquattro ore, ha...

Jennifer Aniston - ora Chiara Ferragni è nel mirino : manda in tilt Instagram e spacca il telefono : Il caso di Jennifer Aniston su Instagram è sicuramente da record. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la rendono la nuova social star. Per intenderci, in sole...

Chiara Ferragni in Oman : l’album del viaggio dalla tosse alle chiappe social : Vacanza da mille e una notte per Chiara Ferragni e Fedez, in Oman con alcuni amici. Su Instagram non mancano scatti in resort lussuosi o durante gite in barca, con la star dei social che regala pose hot con lato B in primo piano. Ma a diventare virale è un video in cui la mamma di Leone viene assalita dalla tosse dopo aver fumato il narghilè: le sue smorfie sono imperdibili. Non manca certo una bella dose di autoironia alla Ferragni, che ...

Fedez compie 30 anni - compleanno in Oman. I teneri auguri di Chiara Ferragni : Fedez oggi festeggia un compleanno importante. Il rapper marito di Chiara Ferragni compie 30 anni e nonostante gli importanti traguardi raggiunti nella vita professionale e in quella privata, dal...

Chiara Ferragni - la foto del lato B non convince : qualcosa proprio non torna : Per Chiara Ferragni l’estate non finisce mai. Dopo scatti in giro per il mondo e il successo del documentario presentato all’ultimo festival del cinema di Venezia, l’influencer è volata nella penisola arabica. Per festeggiare i 30 anni del marito Fedez ha infatti scelto una meta piuttosto insolita: l’Oman. Sole, caldo e mare cristallino in cui non sono mancanti occhi languidi e scatti bollenti. Tra le numerose foto postate ce ne sono alcune ...

Fedez solo con gli slip e il dettaglio non sfugge : “Fortunata Chiara Ferragni…” : Fedez ha da poco spento 30 candeline e per festeggiare ha raggiunto con la sua metà, Chiara Ferragni, e alcuni amici Muscat, in Oman. Naturalmente i Ferragnez non hanno mancato di aggiornare i rispettivi follower e tra i tanti video e scatti della vacanza uno degli ultimi filmati mostra l’influencer e fashion blogger mentre prova il narghilè. È stato il rapper a pubblicare la clip su Instagram per prendere in giro la moglie che, dopo aver tirato ...

Chiara Ferragni consola una fan delusa dall’amore : “Tutti abbiamo cuori spezzati” : La sua vita, privata e sentimentale, fa sognare il web ma, come raccontato dalla stessa Chiara Ferragni, ognuno di noi ha vissuto momenti difficili, soprattutto in amore. A raccontarlo è stata proprio la digital influencer che, rispondendo ad una sua fan, ha spiegato come le delusioni siano una costante nella vita di tutti, personaggi noti e non. Postando una romantica foto con Fedez durante la loro ultima vacanza in Oman, la Ferragni è stata ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

Chiara Ferragni prova a fumare ma le va di traverso : Fedez la “bullizza” – VIDEO : Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Muscat, in Oman con gli amici per una mini-vacanza (tutta social, ovviamente) organizzata dall’influencer per festeggiare il compleanno del marito. Dopo la visita alla Grande Moschea e una gita in barca, il gruppo è andato a cena in un locale tipico e lì ha provato a fumare il narghilé. Anche Chiara Ferragni ha voluto fare un tiro ma qualcosa è andato storto e l’influencer ha iniziato a tossire. ...