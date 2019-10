Allerta Meteo Liguria | ancora criticità | da mezzanotte allerta arancione

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - Allerta Meteo della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo Valle D’Aosta : porti piogge da stasera : Il centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di criticità ‘gialla’ (ordinaria criticità, livello 1 su una scala da 1 a 3 punti) per la bassa Valle. “Sono attese per domani, domenica, – si legge – precipitazioni localmente e a tratti intense presso il Piemonte, in particolare nel settore orientale, moderate altrove”. Saranno possibili “frane superficiali, cadute massi e fenomeni di ...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per forti temporali : Possibili forti temporali domani pomeriggio nella provincia di Massa Carrara, soprattutto in Lunigiana, in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo dalle 15 alla mezzanotte di domani, domenica 20 ottobre, per temporali forti. Per la giornata di domani sono previste deboli piogge sparse sul nord-ovest, più frequenti e insistenti dal pomeriggio, quando tenderanno a divenire moderate. Dal tardo ...

Liguria Allerta Meteo Arancione 20 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Liguria, ha pubblicato il seguente bollettino di criticità, indicante un rischio idrogeologico/idraulico per piogge e temporali. L’Allerta prevede dalle 14:00 odierne un grado di Allerta giallo, per poi passare ad Arancione sui settori B e D a partire dalla mezzanotte. Nota del Previsore: Per oggi si conferma lo scenario di ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Allerta Meteo Liguria : domani criticità arancione nella zona centrale della regione : Allerta arancione da mezzanotte e per tutta la giornata di domani nella zona centrale della Liguria (gran parte delle province di Savona e Genova) per temporali e piogge persistenti, mentre resta gialla nell’Imperiese e nello Spezzino. Lo ha reso noto la protezione civile regionale dopo l’analisi delle previsioni Meteo compiute da Arpal. Attualmente la situazione più delicata è quella della parte centrale del territorio regionale, ...

Meteo - Allerta nel weekend : in arrivo temporali e nubifragi : Una nuova perturbazione di origine atlantica arriverà nelle prossime ore in Italia portando precipitazioni e temporali sul nord ovest. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta Meteo che prevede, a partire questa sera, piogge diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Liguria, in estensione domani mattina alla Lombardia.Continua a leggere

Meteo Liguria : weekend compromesso dal maltempo - scatta l'Allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo - pesante Allerta Meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge alluvionali al Nord/Ovest - caldo estivo al Centro/Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – Ha iniziato a piovere in modo intenso nella Liguria centrale, dove soltanto stamattina sono già caduti 73mm di pioggia a Genova Fabbriche, 68mm a Genova Prà, 43mm al Porto di Arenzano, nelle stesse zone già colpite dai violenti nubifragi dei giorni scorsi (siamo ad oltre 630mm settimanali!), e il tempo è nuvoloso, umido e uggioso su tutto il Nord/Ovest tanto che a Torino la temperatura è ferma ad appena +15°C in pieno ...

Allerta Meteo per la Liguria dalla mezzanotte : ecco i dettagli : L'avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nel week end condizioni di maltempo sul Nord-Ovest, dove agiranno correnti umide e perturbate. In Liguria è stata emanata una nuova...