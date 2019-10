XF13 – X Factor 13 – Sesta puntata del 17 10 2019 – Gli Home Visit in trasferta a

#XF13 – X Factor 13 – Quinta puntata del 10/10/2019 – I Bootcamp e la Five Chairs Challenge. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Quinta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – I Bootcamp e la Five Chairs Challenge. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la quarta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – Ultimo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Terza puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

#XF13 – X Factor 13 – Seconda puntata del 19/09/2019 – Nuovo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Seconda puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della ...