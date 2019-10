Invasione di Cimice asiatica in Sicilia | a Palermo case infestate e fetore pestilenziale

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Èin provincia didella cosiddetta «». Un fastidioso insetto che da qualche anno è spuntato anche ine che sta preoccupando cittadini e agricoltori. Si attaccano alle tapparelle delle finestre ma entrano fin dentro le abitazioni. Alcuni cittadini ale hanno trovate dentro l’armadio, tra i vestiti e sono molto preoccupati. Si tratta di un piccolo insetto verde delle dimensioni di qualche centimetro. La, come confermano gli esperti, non è pericolosa per l’uomo e per gli animali piuttosto è un pericolo per le colture; si nutre, infatti, di piante. Non punge ma si infila in grandi numeri, da 50 a 100, nelle abitazioni. La loro presenza comunque si fa comunque sentire a causa del loro cattivissimo odore in casa quando, soprattutto in autunno, tendono a ripararsi in luoghi chiusi. In primavera vanno via con il bel tempo. Le ...

