Il caschetto biondo di Raffaella Carrà? La verità | “Come sono al naturale”

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)è un mito, un’icona, la regina della televisione italiana. E da tempo immemore porta i capelli così: con un taglio aplatino. Certo, in quasi 50 anni di onorata carriera un po’ è cambiato, nella lunghezza e nel colore, ma resta una garanzia per chi la ama. Ma in realtà pochi ricordano come lo storico look della presentatrice non sia affatto naturale, né che risalga a una fase relativamente avanzata della sua carriera in televisione. A svelarlo è la stata la stessa(al secoloPelloni), in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola questa settimana. E durante la chiacchierata, la famosa conduttrice, ballerina e cantante ha svelato anche i segreti della sua iconica acconciatura. Perché in realtànon ha i capelli biondi platino. E nemmeno lisci come spaghetti come sfoggia da anni. ...

