BMW | - La Serie 2 diventa Gran Coupé

Euro Ncap - BMW Serie 1 - Peugeot 208 e le altre : gli ultimi risultati dei crash-test : LEuro Ncap ha pubblicato i risultati degli ultimi crash test che hanno visto protagoniste le nuove BMW Serie 1 e Serie 3, la Peugeot 208 di seconda generazione e la Jeep Cherokee. La pagella ha premiato le bavaresi con il massimo punteggio, cinque stelle su cinque. Si sono invece fermate a quattro la francesina, sostanzialmente a causa delle performance nella protezione di pedoni e ciclisti in caso di collisione, e la Suv del gruppo FCA. Che ha ...

BMW - Le novità in arrivo per Serie 5 - Serie 1 e le altre : La BMW aggiorna alcuni dei suoi modelli nel consueto passaggio autunnale che anticipa i Model Year 2020. Sono previste novità per la Serie 1, la Serie 3, la Serie 5, la Serie 8, la X5, la X6 e la X7. Mild hybrid al debutto sulla BMW 520d. La Serie 5, già proposta in versione plug-in hybrid, introduce nuovi allestimenti con sistema mild hybrid a 48 Volt, abbinati al 2.0 diesel da 190 CV, alla trazione posteriore o integrale e alla ...

Alpina B3 - La BMW Serie 3 diventa più sportiva : La nuova BMW Serie 3 Touring ha debuttato solo poche settimane fa ma per lAlpina è già tempo di svelare sulla passerella del Salone di Francoforte la variante ipervitaminizzata della familiare bavarese. Seguendo una prassi consolidata, il modello porta la sigla B3 e si guarda bene dallurlare ai quattro venti la sua vera natura sportiva, preferendo un profilo basso e una certa sobrietà.Senza eccessi. I segni distintivi si concentrano nella parte ...

BMW Concept 4 - Sarà così la prossima Serie 4 : Si chiama semplicemente Concept 4 ed è la sorpresa che BMW aveva i serbo per il Salone di Francoforte. Il prototipo anticipa le forme della Serie 4, attesa sul mercato dopo l'introduzione della Serie 3 totalmente rinnovata. Nessun dato tecnico è stato rivelato: la Concept 4 è un prototipo di stile puro e neanche gli interni sono stati per il momento svelati. Il doppio rene gigante è un omaggio alla 328 del 1936. Come ormai tradizione la ...

BMW Serie 4 - Proseguono i test della Serie 4 Coupé - VIDEO : Si susseguono gli avvistamenti della prossima generazione della BMW Serie 4, attesa sul mercato tra il 2020 e il 2021. La due porte tedesca è già stata fotografata in versione cabriolet e Coupé: quest'ultima è di nuovo protagonista delle nostre foto spia, scattate stavolta al Nürburgring. Elegante, come da tradizione. Partendo dal design scelto per la Serie 3, la BMW ha applicato la stessa ricetta delle generazioni precedenti, realizzando le ...