Uniti One - Svelati i prezzi della citycar elettrica

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Laha presentato la versione definitivaOne, unaa tre posti che sarà prodotta in Inghilterra a partire dal 2020. Il sito ufficiale del costruttore svedese riporta un prezzo di partenza di 17.767 euro, non comprensivoconsegna e delle tasse, al quale dovranno poi essere sottratti gli incentivi previsti sul mercato di destinazione. Tre posti in 3,2 metri. A fronte di dimensioni estremamente compatte, con 3,2 metri di lunghezza e 1,7 metri di larghezza, la One mette in campo scelte tecniche controcorrente per offrire spazio e autonomia adeguate all'utilizzo urbano. All'interno è previsto un divanetto da due posti e un sedile centrale per il guidatore, che trova di fronte a sé la strumentazione digitale su tre quadranti per gestire tutte le funzioni di bordo grazie al sistema operativo Android. Abbattendo il divano si ottiene un bagagliaio da 760 litri ...

