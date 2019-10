Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il giornalista (e non medico) Adrianopermedica. Ilche promette grazie al suo regime alimentare a base di proteine e integratori che vende assieme al fratello di far vivere fino a 120 anni e di guarire da ogni malattia – dal cancro al diabete, dalle mestruazioni abbondanti al glaucoma – rischia ora fino a 3 anni di carcere. Imputato in aula al suo fianco, nelprevisto a marzo, ci sarà anche il fratello Roberto. Insieme producono gli integratori che servono per portare avanti lo stile di vita Life120, pubblicizzato nel programma televisivo “Il cercasalute” che lo stessoautoproduce. Secondo il pm Francesco Marinaro, come riporta il CorriereSera,non è un dottore, nè un dietologo, tantomeno uno specializzato in scienze dell’alimentazione. Per questo motivo è ...

Corriere : Il «guru delle diete» a processo. Il pm: non è medico nè dietologo - fattoquotidiano : Panzironi, il guru della dieta andrà a processo per esercizio abusivo della professione medica - scattazzu : RT @Corriere: Il «guru delle diete» a processo. Il pm: non è medico nè dietologo -