Lorella Cuccarini | bomba in tv Lo sfregio in diretta contro Heather Parisi

“L’ho amato…”. Lorella Cuccarini si apre e confessa : parla di Alberto Matano : La nuova stagione de ‘La vita in diretta’ è iniziata come meglio non avrebbe potuto. Ascolti in salita dopo l’iniziale scetticismo e una coppia che sembra funzionare a dovere. Lorella Cuccarini e Alberto Matano stanno infatti dimostrando di essere il vero motore della trasmissione. Il loro feeling è sotto gli occhi di tutti, come l’idea che l’esuberanza della ballerina sia compensata dallo stile british e mai sopra la righe di Matano. Nei giorni ...

La Vita in diretta - l’ospite non si trattiene : “Mi fa schifo”. E Lorella Cuccarini reagisce così : Da settembre a ‘La Vita in diretta’ ci sono Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La coppia ha sostituito quella formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini e sta avendo qualche difficoltà a far decollare il contenitore Rai. Nonostante il cambio di conduzione, infatti, i risultati in termini di share non sono migliorati. Ogni giorno la rivale diretta Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque batte ‘La Vita in diretta’ della più amata dagli ...

Lorella Cuccarini e Heather Parisi : Loretta Goggi dice la sua : Loretta Goggi esprime la sua opinione sulla diatriba tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi Loretta Goggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Vanity Fair. E in questa occasione il giornalista del magazine ha colto la palla al balzo per chiedere alla giurata di Tale e Quale Show un parere su questo scontro a distanza tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. A quel punto Loretta Goggi ha rivelato: “Lorella è una ...

"Dalla sparatoria di Trieste ai Duchi di Sussex?". Lorella Cuccarini risponde alle critiche - : Serena Granato Lorella Cuccarini risponde all'attacco della scrittrice Gaia Servadio, a cui non è piaciuto il passaggio in studio dai principali fatti di cronaca del momento ai gossip sulla Royal Family, nella nuova puntata de La vita in diretta In una nuova puntata de La vita in diretta, Lorella Cuccarini è diventata protagonista di un acceso confronto avuto in studio, trattando diversi temi nella sua trasmissione. "Salutiamo gli ...

La vita in diretta - Lorella Cuccarini a brutto muso contro l'ospite : "Le fa schifo? In questo posto..." : Lorella Cuccarini ha difeso La vita in diretta dopo l'osservazione di un'ospite nella puntata di lunedì 7 ottobre. Durante la trasmissione di Rai Uno si è parlato della morte dei due agenti uccisi a Trieste e la scomparsa della giovane Fabiana Luzzi, uccisa a 16 anni dal fidanzato. Ma come si sa, i

Lorella Cuccarini a La vita in diretta : “Non siamo impazziti” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini lancia un servizio e precisa: “Non siamo impazziti…” Si è aperta con uno spazio molto delicato la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 7 ottobre 2019: i padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno infatti dedicato un’ampia pagina ai due poliziotti uccisi qualche giorno fa a Trieste mentre erano in servizio, parlandone con gli ospiti in studio, intervenuti ...

Lorella Cuccarini riceve un messaggio in diretta da Tiberio Timperi : Tiberio Timperi, messaggio per Lorella Cuccarini su Rai1: “In bocca al lupo per La vita in diretta” Da quasi un mese è la nuova padrona di casa de La vita in diretta, in coppia con Alberto Matano, prendendo il posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: trattasi di Lorella Cuccarini che, nel corso della puntata di Uno Mattina in Famiglia di oggi, ha ricevuto un in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza televisiva proprio ...

Rai 1 - indiscrezioni sulla manovra di Teresa De Santis : sacrifica Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini? : Alla vigilia dell'ok del piano industriale del ministro Patuanelli, in Viale Mazzini i nervi sono tesi. Tra le altre cose, come riferisce Il Messaggero, Teresa De Santis, direttore di Rai 1 in crisi d'ascolti, starebbe provando il tutto e per tutto per salvare la poltrona. Sotto i colpi degli ascolt

Zero trucco e buste della spesa. Lorella Cuccarini mai vista così : irriconoscibile in versione casalinga : Quest’anno La vita in diretta, il programma pomeridiano di Raiuno che dal 1991 (prima su Raidue) intrattiene e informa gli italiani si è rinnovato, non tanto nei contenuti, che sono sempre attualità, cronaca, spettacolo, e cultura, quanto nei volti. Da lunedì 9 settembre hanno preso le redini del programma il giornalista del Tg1 Alberto Matano e “la più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini, che poco prima della presentazione dei palinsesti ...

Lorella Cuccarini ha un problema di salute a La vita in diretta : La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha problemi a parlare: “Oggi sussurrerò…” Non si è mostrata in grande forma fisica Lorella Cuccarini all’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Iniziata, come da tradizione, attorno alle 16.00, con l’anteprima che sostituisce momentaneamente Il paradiso delle signore (la cui nuova stagione ripartirà fra un paio di settimane), La vita in ...

Matano e Lorella Cuccarini - Platinette dice la sua : “Non convincono” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, Platinette boccia La vita in diretta: “Per ora non convince” E’ stata La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano il programma scelto da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, per la sua tradizionale rubrica “I protagonisti della TV”, pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv. E nell’articolo in questione l’ex saggio di Italia Si ...

GIGLIOLA CINQUETTI - VITA IN DIRETTA/ Gaffe Lorella Cuccarini e tensione "Luci forti" : GIGLIOLA CINQUETTI, Gaffe e tensione con Lorella Cuccarini a La VITA in DIRETTA: "Non amo le luci così forti". Ed entra con occhiali da sole in studio.

“Mi fai impazzire”. Lorella Cuccarini lo dice in diretta : lo studio viene giù : Nei giorni scorsi era stato Marco Columbro a fare dichiarazioni su Lorella Cuccarini. “Per 15 anni ti ho regalato una rosa tutti i giorni”, aveva detto. Parole che avevano fatto sorridere fan e sognare tutti gli estimatori della coppia di conduttori più popolare degli anni ’90. Stavolta è la volta di Lorella Cuccarini . Il feeling tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, i due nuovi conduttori de La Vita in diretta, cresce sempre più, puntata ...

La vita in diretta - follia buonista contro Lorella Cuccarini : "Ma come - paga lei al ristorante?" : Nel corso della puntata di oggi, 26 Settembre, de La vita in diretta si è toccato un tema che ha poi fatto esplodere il caos sul web. Lorella Cuccarini e Alberto Matano, tra i vari argomenti, ne hanno toccato uno a quanto pare parecchio scottante. Di recente infatti, Paola Di Benedetto e il fidanzat