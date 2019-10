Governo | Di Maio basta rincorrere Renzi | diamoci regole di ingaggio

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere

C'è troppa gente che parla nel Governo e sul Governo - dice Di Maio : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri, e così si dà la percezione di una lite continua nel governo. Ma non bisogna rincorrere uno che ha il 4%. gli fanno solo un favore". Così Luigi Di Maio in un colloquio con Il Fatto Quotidiano ribadisce il suo 'stop' a troppi annunci sui giornali e invita a prendere esempio dai ministri Lamorgese e Gualtieri che "prima di dire fanno". E su Conte che ha ...

Scontro Salvini-Di Maio - il leghista : 'Col Governo del tradimento gli sbarchi triplicano' : L'amore è finito e il divorzio ha fatto il suo corso, ma i due ex amanti, il leader pentastellato Luigi Di Maio e il capo politico del Carroccio, Matteo Salvini, continuano incessantemente a guerreggiarsi. In questi giorni la motivazione centrale è il piano migranti varato dall'esecutivo giallorosso e intriso di una molteplicità di tensioni. L'immigrazione è stata il cavallo di battaglia del leghista in qualità di Ministro degli Interni, ...

Governo - Speranza e Zingaretti : abolire superticket sanità. Di Maio : basta annunci prima i fatti : La sinistra al Governo vuole l’abolizione del super ticket sanitario, ben noto a chi almeno una volta ha dovuto ricorrere a prestazioni specialistiche e diagnostiche: "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato" dice il ministro della Salute Roberto Speranza dalla colonne di Repubblica. Sanità, rivoluzione ticket: ...

Matteo Renzi - troppa intesa con Di Maio : il Pd ha già pronto il proporzionale per escluderlo dal Governo : Matteo Renzi preoccupa tanto da portare il Pd a prendere seri provvedimenti. Nel vertice tenutosi al Nazareno tra i ministri dem, compresi Zingaretti, Franceschini, Delrio e Marcucci, si è parlato di tutto. A manipolare l'incontro però - rivela Marco Antonellis per Dagospia - il rischio che la deriv

Def : Di Maio - ‘se aumenta Iva viene meno senso Governo’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se aumenta l’Iva viene meno il senso di questo governo”. Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio. “Per me le tasse si devono abbassare e non aumentare. Il Movimento 5 Stelle non voterà mai nessuna legge di bilancio che aumenta l’Iva”. L'articolo Def: Di Maio, ‘se aumenta Iva viene meno senso governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Salvini - ‘Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S.Francesco li illumini’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – – “Conte e Di Maio vanno ad Assisi? Speriamo che San Francesco li illumini e porti buon consiglio”. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita al carcere di Perugia. Il leader della Lega spiega che venerdì non sarà alle celebrazioni per il Santo protettore d’Italia, “sarò a Roma, mi son già giocato Santa Rita e non vorrei abusare che ...

Governo : venerdì Di Maio ad Assisi per festa San Francesco : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parteciperà il 4 ottobre alle celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Il responsabile della Farnesina arriverà ad Assisi alle 16 per i Vespri Pontificali nella Basilica Inferiore di San Francesco presieduti da Monsignor Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. A seguire parteciperà alla processione alla ...

Il Governo si tiene quota 100 - ma dove sono i posti di lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt

Governo - Corriere : 'Renzi-Di Maio strana coppia - obiettivo ridimensionare Conte' : La politica italiana ha riservato evoluzioni che, solo un anno e mezzo fa sembravano impossibili. Rischia di esserlo ancor di più lo scenario delineato da un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera, a firma di Maria Teresa Meli, in cui si prova a leggere tra le righe di fatti e situazioni che si stanno delineando. In particolare si pone l'accento su come, a sorpresa, due ex nemici storici come Luigi Di Maio e Matteo Renzi ...

DIETRO LE QUINTE/ Il patto Renzi-Di Maio può smontare il Governo : Italia Viva e M5s non vogliono le lezioni anticipate, ma lavorano per logorare i Dem. Conte intanto gioca la sua partita per diventare un leader

Di Maio contro la Lega : 'Governo caduto a due ore da fine lavoro su taglio parlamentari' : Il taglio dei parlamentari è da tempo uno dei punti chiave del programma del Movimento Cinque Stelle. 345 poltrone in meno e cinquecento milioni di risparmio dello Stato, rappresentano un obiettivo che i grillini si erano posti quando governavano assieme alla Lega e lo è anche adesso che il partner non è più il Carroccio, ma il Partito Democratico. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà, ha evidenziato come il ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il Governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Governo : Di Maio - ‘io penso a italiani - Salvini solo al partito’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Se volevo mettere l’interesse del M5S davanti all’interesse dell’Italia, avrei dovuto fare cadere io il Governo con la Lega, perché dopo le europee i sondaggi dicevano che il movimento stava andando male. La Lega ha deciso di pensare al partito, noi pensiamo agli italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di “Agora” su Raitre. L'articolo ...