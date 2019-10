LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | 78-64 | prima sconfitta per

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostro. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI!era arrivata sul -3,di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’. 14 per il Chacho. In casaottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per Scola. 74-63 Nelson fa calare il sipario sulla partita. L’errore di Rodriguez condanna probabilmenteallastagionale. 72-63 Due liberi di Dedovic. 70-63 Tripla di Della Valle dall’angolo. Ultimi due minuti di speranza per. 70-60 Barthel con il piazzato dalla media. 68-60 Lucic corregge l’errore di Dedovic. Ilritrova il nuovo allungo a tre minuti dalla fine. 66-60 Nelson batte Brooks e trova ...

