Sconcerti | “Se Ancelotti non sbaglia le dosi | ha la squadra più completa”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 23 settembre 2019) Mario, editorialista per il Corriere della Sera, esalta il Napoli definendolo “La Grande Bellezza” Ecco le parole del noto giornalista: “Poi c’è il Napoli, sette reti subite nelle prime due giornate, una sola nelle ultime due. Il Napoli è lapiù bella del campionato, è l’unica anche ad avere un parco giocatori di soli titolari, l’unica ad avere due grandi centravanti, Llorente e Milik.ha il centrocampo più colto, Elmas, Zielinsky, soprattutto Ruiz, sono la consolazione dei maestri che infatti li usano ovunque. Sanno fare tutto, ma non sempre. Senonle, ha lapiù completa. Dovrà essere umile lui, fare un passo indietro rispetto alla voglia di mescolare continuamente le carte. Il Napoli ha già giocato con la Juve ed è stato tre volte in trasferta dove ha segnato nell’insieme 11 reti”. PER LEGGERE ...

napolista : Sconcerti: «il Napoli è l’unica squadra ad avere una rosa di soli titolari» Sul Corsera: «È la squadra più bella d… - Rey8113 : RT @mnemocs: @SebVernazza @AguanteFutbol @Corriere Se prendi Sconcerti come opinione non fai altro che dimostrare che hai scritto una cazza… - PupiClemente : @SebVernazza Io non ricorrerei mai all'insulto o all'attacco da 'branco' ma se cita sconcerti a sua discolpa potrei cambiare idea -