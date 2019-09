Terremoto in Albania | scosse avvertite sino in Puglia | decine di feriti

Terremoto in Albania - scossa magnitudo 5.8 : crolli e oltre 40 feriti - trema anche la Puglia VIDEO : Paura nel basso Adriatico per un Terremoto di magnitudo Mwp 5.8 avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due scosse, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27,...

Terremoto in Albania : panico - crolli e feriti a Durazzo - scosse avvertite al Centro-Sud : Pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, 21 settembre 2019, due violente scosse di Terremoto hanno colpito la linea di costa settentrionale dell'Albania. Secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il primo Terremoto - il più intenso - avvenuto alle ore 16:04, avrebbe avuto una magnitudo pari a 5.8 della scala Richter. Il suo epicentro sarebbe stato individuato appena 5 chilometri a Nord-Ovest rispetto ...

