LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 in DIRETTA | cominciate le prime rotazioni | attesa

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Farfalle a caccia di una medaglia nel concorso generale a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo cinque giorni riservati alle individualiste è finalmente arrivato il momento dei team che si contendono le medaglie più ambite nell’unica prova olimpica (l’all-around). Le varie compagini si cimenteranno con i cinque cerchi ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - doppietta azzurra a Tokyo 2020!!! Agiurgiuculese sesta - Baldassarri settima! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Missione computa, dunque, per le italiane che domani vogliono anche una medaglia a questo Mondiale con le gare a squadre. Appuntamento, dunque, a domani pomeriggio, grazie per averci seguito e buona serata 18.28: Queste le atlete qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 1 AVERINA Dina RUS 91.400 2 AVERINA Arina RUS 91.100 3 ASHRAM Linoy ISR 89.700 4 KALEYN Boryana BUL 86.275 5 ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia del pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Le ginnaste stanno per scendere in pedana, pronte per il momento della verità. Le migliori 12 della qualifica si sfideranno per le medaglie e per i pass olimpici (ce ne sono 16 in palio, tutte queste 12 dovrebbero raggiungere l’obiettivo). 15.00 La grande favorita è la russa Dina Averina, per il podio poi la gemella Arina Averina e l’israeliana Linoy Ashram. 14.55 Alle 15.40 ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - Baldassarri e Agiurgiuculese si giocano il pass per Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Siamo a metà gara per le prime 12 ginnaste a esibirsi (quelle classificate dal 13esimo al 24esimo posto della qualifica). Guida la giapponese Kaho Minagawa con 41.050 davanti alla connazionale Oiwa Chisaki con 40.100 e all’ungherese Fanni Pigniczki (39.800). 13.30 Per il momento due giapponesi al comando: Kaho Minagawa con 41.050 precede la connazionale Chisaki Oiwa (40.100). 13.15 ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Bis d’oro di Dina Averina. Quinta Agiurgiuculese alle clavette - delude Baldassarri al nastro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52: Si chiude con un po’ di rammarico per il clan azzurro che sperava di poter festeggiare la prima medaglia di Baku con Milena Baldassarri che invece scende dal podio mondiale al nastro con un paio di gravi errori. E’ stata la serata di Dina Averina: due ori per la russa, due argenti per l’israeliana Ashram, bronzi per Nikolchenko (Ucraina) e Selezneva (Russia) 18.50: ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia della medaglia tra nastro e clavette : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi sono in programma le Finali di Specialità col nastro e con le clavette. Si assegnano le ultime medaglie prima dell’attesissimo atto conclusivo nel concorso generale che domani metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si preannuncia grande spettacolo a Baku ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Baldassarri quarta nella finale alla palla! Agiurgiuculese sesta nei cerchi di Selezneva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49: Domani entrano in scena clavette e nastri e giovedì sarà il momento delle finali. Appuntamento a giovedì alle 17.30, grazie per averci seguito e buona serata 18.48: Peccato perchè la grande gara di Ashram ha tolto la possibilità della medaglia alla squadra azzurra con Milena Baldassarri che aveva disputato la gara migliore. Doppio oro, come da pronopstico per la Russia: Selezneva nei ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia della medaglia di specialità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca delle qualifiche Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si disputano le Finali di specialità al cerchio e alla palla: si assegnano le prime medaglie a Baku (Azerbaijan) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. La 18enne di origine rumene si giocherà le sue carte col cerchio dove ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Giorgia Villa firma la doppietta parallele-trave - Carofiglio vince al corpo libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Alla sbarra sarà battaglia tra Mozzato, Edalli, Macchini. Ci saranno anche Galli, Russo, Abbadini, Sborchia e Patron. 18.17 Ora la Finale alla sbarra che chiuderà il programma. 18.16 Ludovico Edalli si conferma Campione d’Italia alle parallele con 14.350, alle sua spalle Andrea Russo (14.150) e Stefano Patron (13.900). 18.15 Desiree Carofiglio è la nuova Campionessa d’Italia ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Giorgia Villa scatenata - doppietta tra parallele e trave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questi i finalisti alle parallele: Edalli, Macchini, Casali, Mozzato, Patron, Russo, Macchiati, Lodadio. 17.41 Queste le partecipanti al corpo libero: Carofiglio, Mori, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Maggio, Grisetti, Lanza, Iorio. 17.40 Al quadrato tutti si aspettano una lotta tra Lara Mori e Desiree Carofiglio. Alle parallele il super favorito è Ludovico Edalli. 17.39 Ora ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : battaglia finale per i tricolori prima dei Mondiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si assegnano dieci tricolori e si conclude la kermesse più importante entro i nostri confini. Pomeriggio intensissimo, l’ultima gara prima dei Mondiali fornirà indicazioni importanti in vista della rassegna iridata e gli atleti saranno motivati a dare il ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Fate indemoniate al volteggio - Carofiglio al comando. Le D’Amato e Villa inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Si stanno per concludere i momenti di riscaldamento sugli attrezzi. 19.46 Le Fate sono pronte per fare la differenza sugli staggi, Giorgia Villa ha bisogno di una stoccata per recuperare terreno sulle gemelle D’Amato che però sono due specialiste. Carofiglio cercherà una difficcile difesa sulla strava, probabilmente Desiree verrà superata. 19.44 Le Fate saranno alle amate ...

LIVE Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : inizia la gara - battaglia totale nell’all-around. Giorgia Villa favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08 Buona trave di Lara Mori che si distingue per eleganza, uscita un po’ sbavata. Alice D’Amato si distingue per un preciso triplo avvitamento, buona la coreografia soprattutto nella parte centrale, un po’ piegate le gambe sull’ultima diagonale ma è un buon esercizio. 19.06 Ad aprire la gara sono Sara Ricciardi alle parallele, Lara Mori alla trave, Alice ...