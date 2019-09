Bonus auto | 2mila euro per la rottamazione ma non per tutti

Rottamazione auto - Bonus di 2 mila euro. Sconti per chi acquista detersivi "alla spina" : Spesa al supermercato meno cara, per chi dà la precedenza ai prodotti sfusi o alla spina. Oltre ai maxi-Sconti del 20% si risparmierà pure sulle consegne a domicilio. Chi...

Arriva il dl ambiente : Bonus di 2mila euro per rottamare auto e sconti su cibi non confezionati : Una prima bozza del dl ambiente contiene le novità che il governo vorrebbe introdurre per provare a mettere in atto la svolta 'green' annunciata nelle scorse settimane. Si va dal bonus di 2mila euro per chi decide di rottamare una vecchia auto agli sconti per l'acquisto di prodotti alimentari sfusi, ovvero non imballati in confezioni di plastica.Continua a leggere

Clima - bozza del decreto legge : Bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

