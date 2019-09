Bancomat eroga il doppio dei soldi richiesti | un sogno che diventa realtà

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Immaginate la scena, vi recate ale chiedete di prelevare 100 euro. Ma la macchina ve ne da 200. Allora provate con 50 e ve na 100, sempre il, qualsiasi cifra sia. No, non è unma un fatto reale. Uno sportello Postamat nella provincia di Padova per trentasei ore hato una “pioggia di” a causa di un errore. Un errore umano a quanto pare, che sicuramente ha sorpreso e reso felici un po’ di persone. Tutto è accaduto a Galzignano Terme tra sabato e domenica. Il Postamat dell’ufficio postale di via Libero Benedetti a Galzignano Terme per ore ha distribuito ildella cifra richiesta, consegnando anche lo scontrino giusto. In poche parole se un cliente chiedeva di prelevare 100 euro, dallo sportello ne uscivano 200 in contanti. E la ricevuta dell’operazione riportava la cifra richiesta e non quella che effettivamente è finita nelle mani di chi ha ...

