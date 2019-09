Pomeriggio Cinque | Carmen Di Pietro Caccia Il Figlio Fuori di Casa!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 17 settembre 2019)Diha scelto la linea dura per ilAlessandro: se non vuole diventare un bamboccione dovrà andare a vivere da solo. Ecco la testimonianza shock in diretta a5!Diè stata la grande protagonista della nuova puntata di5, il talk show pomeridiano di Canale 5. La showgirl nel salotto di Barbara d’Urso è praticamente di casa e qui ha sempre raccontato le sue pene d’amore. Ma questa volta invece è venuta per mettere sotto pressione il18enne e fargli capire chi comanda in casa. Il rischio per lui infatti è quello di essere sbattutodi casa, ora che è maggiorenne. Almeno è quello che la bellaminaccia di fare con una lettera aperta che è stata pubblicata dal settimanale ‘DiPiù’. La Diteme che il ragazzo possa crescere come un ‘bamboccione’, un destino che ...

