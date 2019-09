Oggi è la Giornata Nazionale della Merenda | per la maggior pare dei bambini è ipercalorica

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : piOggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : piOggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Plants vs Zombies : Battle for Neighborville sarà svelato nella giornata di Oggi : Dopo aver mancato la Gamescom il mese scorso, EA annuncerà ufficialmente oggi il nuovo Plants vs Zombie: Battle for the Neighborville.La notizia arriva dal sito ufficiale Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Il sito web presenta un conto alla rovescia che indica un reveal che si svolgerà alle ore 18 italiane. EA ha anche cambiato tutti gli account social ufficiali di Plants vs Zombies per riflettere la grafica del nuovo gioco.Plants vs ...

Giulia Salemi festeggia : “Oggi è una giornata da segnare sul calendario!” : Giulia Salemi, il ritorno dalle vacanze non è poi così tragico. Ecco perché Le vacanze per Giulia Salemi sono finite, forse, definitivamente. Dopo aver passato un po’ di giorni nella sua amata Sardegna, Giuly Power è tornata a Milano sicuramente più ‘power’ di prima. Si perché la ragazza sembra aver totalmente ricaricato le sue batterie […] L'articolo Giulia Salemi festeggia: “Oggi è una giornata da segnare sul ...

Governo - Oggi seconda giornata di consultazioni per Conte : oggi, alla Camera, si terra' la seconda giornata di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Calendario incontri

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. PiOggia a New York - si gioca su due campi. Ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric. Giornata ostacolata dalla piOggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

Governo - Oggi seconda giornata di consultazioni al Colle : Governo, oggi seconda giornata di consultazioni al Colle.Si ricomincia. Dopo la prima giornata del secondo giro di consultazioni andata in scena ieri

Governo - seconda giornata di consultazioni al Quirinale : Oggi 22 agosto : giornata cruciale oggi, 22 agosto, al Quirinale, dove andrà in scena la seconda giornata di consultazioni da parte del Presidente della Repubblica.

Seconda giornata di consultazioni - Oggi i big al Colle. Meloni : elezioni unico esito possibile : Dopo i colloqui di ieri con i presidenti di Camera e Senato, con i gruppi Misti e LeU, oggi il presidente Sergio Mattarella riceverà i maggiori partiti: Fdi, Fi, Pd,?Lega e M5s

Governo - diretta consultazioni : Oggi seconda giornata - Salvini prende le distanze da M5S : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Seconda giornata di consultazioni - Oggi i big al Colle : Dopo i colloqui di ieri con i presidenti di Camera e Senato, con i gruppi Misti e LeU, oggi il presidente Sergio Mattarella riceverà i maggiori partiti: Fdi, Fi, Pd,?Lega e M5s

Diretta Consultazioni Quirinale - Oggi la seconda giornata : Lega e M5S approdano al Colle : seconda giornata di Consultazioni al Quirinale, apertesi in seguito alla crisi di Governo provocata dallo strappo netto del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha abbandonato la maggioranza del premier Giuseppe Conte. Dopo l'approdo di ieri al Colle dei presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, dei gruppi parlamentari "Per le Autonomie" al Senato (SVP-PATT, UV), Misto al Senato e alla ...

Governo : Toti - ‘Oggi Giornata cruciale - compromessi non servono’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Oggi è una giornata cruciale per l’Italia. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti e per troppo tempo rimandate su: infrastrutture, giustizia, tasse, occupazione, autonomia, formazione professionale, ambiente, piano energetico. Il Paese è fermo da troppo tempo. Temo che ogni compromesso non sarà in grado di dare risposte convincenti”. Lo scrive Giovanni Toti su Facebook. L'articolo ...

Toti : ci sia presto giustizia - Oggi è giornata di dolore-orgoglio : Genova – “È una giornata di dolore, ma anche di orgoglio per la citta’. Di dolore perche’ ricordiamo 43 vittime, per le quali speriamo che ci sia presto una giustizia, che non deve essere sommaria e di polemica, ma legata alla verita’ dei tribunali. Di orgoglio perche’, un anno dopo, la citta’ si e’ risollevata e tutto quello che poteva essere fatto e’ stato fatto”. Cosi’ il ...