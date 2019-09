Eurogames | Ilary Blasi | “L’ho voluto io | mi prendo tutte le responsabilità”

Eurogames - 300 concorrenti e 6 Paesi tutti per Ilary Blasi - : Francesca Galici Da giovedì 19 settembre Ilary Blasi sarà al timone di Eurogames affiancata da Alvin e da Jury Chechi: il trio riporta in tv uno spettacolo che trent'anni fa appassionava milioni di persone davanti allo schermo Da giovedì 19 settembre Ilary Blasi torna in prima serata su Canale5 con il game-show Eurogames, la rivisitazione 2.0 dello storico format Jeaux Sans Frontiers. La sfida tra le nazioni d'Europa che tra gli anni ...

Su Canale 5 'Eurogames' con Ilary Blasi e Alvin : come funziona e cosa c'è da sapere : Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Al via il 19 settembre il nuovo game show di Mediaset

Al via Eurogames con Ilary Blasi e Alvin : data - squadre e come funziona : Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Al via il 19 settembre il nuovo game show di Canale 5.

Eurogames - Rosanna Vaudetti : "Ilary Blasi conduttrice adatta - spigliata e ironica" : Prima ad apparire a colori nella televisione italiana, annunciatrice dei programmi Rai dal 1961 al 1998, Rosanna Vaudetti è stata contattata dal settimanale Spy in occasione della partenza di Eurogames. La trasmissione di Canale 5 è la riedizione di Giochi senza frontiere, di cui la presentatrice detiene il record per aver condotto più edizioni della trasmissione di qualunque altra conduttrice. Il programma partirà il prossimo 19 settembre e ...

Eurogames - il promo con Ilary Blasi e Alvin (VIDEO) : Tutto è pronto o quasi per Eurogames, il reboot di Giochi senza frontiere che torna in tv dopo un'assenza di 10 anni. Tanta la curiosità anche alla luce del suo approdo su un'emittente che non vedeva giochi di questo calibro dalle edizioni di Buona Domenica dei primi anni '90. Ilary Blasi su Eurogames: “L’ho proposto io a Mediaset” Le prime dichiarazioni di Ilary Blasi su Eurogames, il reboot di ...

Ilary Blasi e Alvin - la novità di Eurogames : "Oltre a condurre parteciperemo alle sfide - sarà una festa" : Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere, da fine settembre su Canale5 arriverà a portare risate e divertimento. Tuttavia i due entusiasti presentatori, Ilary Blasi e Alvin, hanno svelato di voler vestire altri panni oltre quelli di conduttori. "Sono io che l’ho proposto a Mediaset" ha d

Ilary Blasi su Eurogames : "L'ho proposto io a Mediaset" : Dal 19 settembre, su Canale 5, arriva EuroGames. Sì, insomma, arrivano i leggendari Giochi Senza Frontiere. Al timone di questo ennesimo reboot a opera di Mediaset ci sarà Ilary Blasi (con Alvin e Jury Chechi giudice). "Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero", ha dichiarato la conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e ...

Ilary Blasi e Alvin pronti per Eurogames : “Parteciperemo anche alle sfide” : Ilary Blasi e Alvin su Eurogames: i due conduttori entusiasti per questa nuova versione di Giochi senza frontiere Ilary Blasi e Alvin sono pronti per Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere, che dovrebbe andare in onda per fine settembre. I due conduttori si ritrovano dopo aver condotto insieme Top pf the Pops nel […] L'articolo Ilary Blasi e Alvin pronti per Eurogames: “Parteciperemo anche alle sfide” proviene da ...

Ilary Blasi : Ho proposto a Mediaset Eurogames e proverò qualche gioco : Torna la nuova edizione di “Giochi senza frontiere” che cambia titolo e sbarca su Canale 5 da settembre. Al timone ci sono la moglie di Francesco Totti e l'ex inviato de “L'Isola dei Famosi”. È tutto pronto a Cinecittà World per il via a “Eurogames”, l'olimpiade televisiva ispirata al celebre “Giochi senza frontiere”. Si inizia a settembre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. A fare da arbitro dei giochi l'ex re e ...