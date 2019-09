Moto3 | GP San Marino 2019 | Lorenzo Dalla Porta | caduta che non ci voleva in qualifica

Moto3 – Suzuki super con la Sic58 Squadra Corse al Gp di San Marino : prima pole in carriera sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : super pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino: prima pole in carriera per il giapponese che porta davanti a tutti il team Sic58 sul circuito intitolato a Simoncelli E’ una moto del team Sic58 Squadra Corse a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi nelle qualifiche di Moto3. Paolo Simoncelli festeggia la pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il giovane giapponese ha chiuso le ...

Moto3 - Risultato FP3 GP San Marino 2019 : Gabriel Rodrigo vola nel time-attack - fuori dal Q2 Canet - Antonelli e Suzuki : Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini Moto3 è stato un fulmine nell’ultimo run del turno, quello riservato al time-attack con gomme morbide nuove in cui ha stampato un fenomenale 1’42″127 senza sfruttare la scia di un altro pilota ...

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : gli highlights delle prove libere. Arenas il più veloce - bene gli italiani : La prima giornata di prove libere della Moto3 è andata in archivio a Misano con lo spagnolo Albert Arenas sorprendentemente davanti a tutti in entrambe le sessioni disputate con la KTM del Team Angel Nieto. Ottimi riscontri soprattutto in mattinata per gli italiani con Niccolò Antonelli secondo, Tony Arbolino quinto ed altri tre piloti azzurri nella top10 nella classifica combinata. Di seguito il VIDEO degli highlights e dei momenti salienti del ...

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : il test di cultura generale di Arbolino e Antonelli : Prima di mettersi in moto per le prime due sessioni di prove libere dl Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono cimentati in un test di cultura generale con i giornalisti di Sky Sport. I risultati non sono stati certo entusiasmanti… VIDEO: IL QUIZ A Arbolino E Antonelli Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : risultato prove libere 2. Arenas si ripete - Arbolino 3° - Dalla Porta 6°. Canet attardato : Albert Arenas ha sorpreso tutti anche nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si corre a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro del Team Angel Nieto, capace di sfrecciare anche nella FP1 della mattina in sella alla KTM, ha stampato il miglior tempo in 1:43.017 ed è così riuscito a beffare tutta la concorrenza in maniera inattesa, visto che in questa stagione ha collezionato soltanto ...

Moto3 - Risultato FP1 GP San Marino 2019 : Albert Arenas è il più rapido davanti ad Antonelli e Rodrigo - 4° Arbolino - 5° Dalla Porta : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 si è aperto con lo spagnolo Albert Arenas che ha firmato il miglior tempo della prima sessione di prove libere della Moto3. Il centauro del Team Sama Qatar Angel Nieto è stato il più rapido del turno mattutino grazie ad un time-attack conclusivo molto efficace con gomme morbide in cui ha fatto segnare un notevole 1’42″824 che gli ha permesso di precedere di 121 ...

