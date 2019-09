Ragazza pugliese rifiutata a Milano | “ Non affitto l’appartamento a Meridionali” | la

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Una denuncia incredibile quella di Deborah Prencipe unafoggiana che ha deciso di raccontare tutto quello che le successo. La, secondo quanto raccontato sulla sua pagina Facebook, è stata vittima di un episodio di razzismo incettabile. Deborah Principe ha raccontato che una proprietaria di un appartamento ale ha rifiutato di affittare allaperché “razzista e contro i. La proprietaria delsi è definita una Salviniana sfegatata. Ecco il lungo racconto dellasu Facebook: “Succede questo. Decido di trasferirmi nel paese della mia fidanzata in provincia di. Cerco una casa in, la trovo e me ne innamoro. Mi metto d’accordo con la proprietaria di casa, una, di far partire il contratto ad ottobre. Quindici giorni prima dell’inizio del contratto lami manda un messaggio dicendomi ...

