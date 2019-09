Malattie delle valvole cardiache | non è solo l' età che avanza | diagnosi e cure

Malattie delle valvole cardiache : il 95% italiani ‘over 60’ non le conosce nonostante siano pericolose : Le Malattie delle valvole cardiache sono poco conosciute e ‘trascurate’: il 95% degli italiani ‘over 60’ non ha sentito parlare di questa patologia e solo 2 persone su 100 ritengono siano Malattie di cui preoccuparsi, nonostante la loro prognosi sfavorevole se non curate. È la fotografia, presentata oggi a Roma al ministero della salute da Cuore Italia, che fa parte dell’organizzazione internazionale del Global ...

Ora nei paesi ricchi il cancro uccide più delle Malattie cardiache : A mettere in rilievo questo particolare risultato, è una ricerca condotta dalla Laval University of Montréal, in Canada, e pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet, nella quale un gruppo di scienziati ha evidenziato questa nuova transizione epidemiologica tra i diversi tipi di malattia cronica.Continua a leggere

Le bevande gassate light potrebbero essere peggiori delle versioni zuccherate : aumentano il rischio di Malattie e anche l’appetito : Se pensavate che passare dalle bevande gassate normali a quelle light fosse una scelta salutare, sembra invece che abbiate peggiorato la situazione. Nonostante possano avere meno calorie, si ritiene che i dolcificanti utilizzati nelle bevande light per sostituire lo zucchero siano collegati ad una serie di cattive condizioni di salute, secondo un nuovo studio degli scienziati dell’Albert Einstein College of Medicine del Bronx, a New York. ...