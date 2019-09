Prima possibile immagine della smart TV di Huawei | in arrivo il 19 settembre con la serie

Unomattina - salta il collegamento e c’è la Prima gaffe in diretta : “Ma come caz.. è possibile?” : prima puntata, prima gaffe. Ha preso il via oggi su Rai 1 la nuova stagione di “Unomattina” con la nuova coppia di conduttori, Roberto Poletti e Valentina Bisti, e l’esordio non è stato proprio “sprint”. Oltre a una certa rigidità dei padroni di casa, c’è stata infatti la prima gaffe, dovuta ad un problema tecnico. Si stava parlando del delitto di Piacenza, con l’omicidio di Elisa Pomarelli ad opera di ...

Giocare Gears 5 in Prima persona è possibile : ecco come trasformarlo in FPS : Il grande giorno di Gears 5 è praticamente dietro l'angolo. Mentre gli utenti aventi diritto all'accesso anticipato - abbonati al Game Pass o acquirenti della Ultimate Edition - si stanno già godendo l'ultima incarnazione della saga sparacchina di casa The Coalition e Microsoft, il titolo sarà infatti disponibile da domani, 10 settembre 2019, solo su PC Windows 10 e Xbox One - con pieno supporto alla più performante Xbox One X. Si tratta del ...

Gazzetta – Llorente-Napoli amore a Prima vista. E spunta la gara del possibile debutto : Llorente-Napoli amore a prima vista. La Gazzetta dello Sport scrive sull’ impatto dello spagnolo con Partenope. E spunta la gara del possibile debutto Llorente-Napoli amore a prima vista. L’ impatto dello spagnolo con Partenope è stato senz’ altro positivi, con calore e affetto dei tifosi, oltre al panorama mozzafiato che abbraccerà l’ attaccante e la sua famiglia dalla finestra della futura abitazione di Posillipo. ...

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa Prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - ministro Locatelli : “Esecutivo Pd-M5s e Lega all’opposizione? Spero che il popolo insorga il Prima possibile” : “Ci auguriamo che il popolo insorga il prima possibile”. A pronunciare queste parole è stata Alessandra Locatelli, ministro della Famiglia in carica, durante un incontro a Palermo con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità. L’ex assessore leghista al comune di Como, nominata nell’Esecutivo il 4 luglio scorso, ha parlato dell’eventualità che “la Lega vada all’opposizione e si formi ...

Stasera è tutto possibile dal 23 settembre su Rai2 (AntePrima Blogo) : Stefano De Martino è ormai l'uomo d'oro della Rai2 di Carlo Freccero. Il direttore del Secondo è innamorato perdutamente del compagno di Belen Rodriguez e dopo averlo messo alla conduzione di Made in Sud, La notte della Tarante e Castrocaro (queste ultime due serate in coppia con la compagna) ha deciso di affidargli la guida del varietà Made in Endemol Stasera tutto è possibile.A questo proposito siamo in grado di darvi la data di partenza e ...

Zingaretti apre - intesa possibile Ma il M5S : Prima il sì a Conte : Nella conferenza stampa il segretario ribadisce che l’alleanza tra Pd e Cinque stelle deve essere caratterizzata da discontinuità: «Troveremo una soluzione»

Crisi di Governo - Ugl chiede il voto Prima possibile : Governo, Ugl: "Subito al voto. Non abbiamo sentito parlare nelle scorse ore di programmi ma solo di presunti equilibri parlamentari".

Governo - La Russa : “Votare il Prima possibile. Noi avremmo aperto la crisi dopo le Europee” : “Fratelli d’Italia ha le idee molto chiare: il Senato deve essere convocato al più presto, domani o dopodomani. Si deve votare il prima possibile. Se abbiamo una valutazione diversa con la Lega è riguardo ai tempi con cui aprire la crisi: noi lo avremmo fatto all’indomani delle europee”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa a margine della riunione dei capigruppo a Palazzo Madama. L'articolo ...

Casaleggio : “Salvini gioca d’azzardo con la vita degli italiani. Al voto Prima possibile - ma dopo il taglio dei parlamentari” : “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Nelle ore concitate che accompagnano l’apertura della crisi di governo, anche Davide Casaleggio, di solito spettatore silenzioso, ha deciso di esporsi e di attaccare l’ex socio del M5s. Il figlio del cofondatore del Movimento e ora presidente ...

Migranti - procura dispone dissequestro della Mare Jonio : “Salperemo il Prima possibile” : “La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio di Mediterranea. Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare”. L’annuncio arriva da un tweet della ong Mediterranea Saving Humans. La portavoce Alessandra Sciurba conferma: “Abbiamo bisogno di tempi tecnici per riorganizzarci e salperemo prima possibile”. L’imbarcazione si trovava dal 13 maggio scorso ...

10 parchi divertimento da visitare il Prima possibile : Chi ha detto che i parchi divertimento siano riservato solo ed esclusivamente ai più piccoli? Girovagando qua e là in giro per il mondo è possibile trovare le proposte più disparate per tutti i gusti e tutte le età, tra montagne russe da capogiro e attrazioni dedicate alle grandi saghe cinematografiche. Al Walt Disney World Resort di Orlando, per esempio, è ufficialmente incominciato il conto alla rovescia per l’inaugurazione della nuova ...