Governo | Salvini | ‘Conte? cosa non si fa per una poltrona…’**

Roma, 26 ago. (AdnKronos) – "Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell'Interno ho come l'impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l'ha fatto tutto da solo. relax, omonimo #NoTax #NoIva". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

Roma, 26 ago. (AdnKronos) – "L'Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l'export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

Roma, 23 ago. (AdnKronos) – "Pensano di fregare Salvini, ma fregano gli italiani. Stare all'opposizione è più comodo e più facile". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Lo dirò agli amici dei 5 stelle: 'ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi. Lotti? Quello che definivano il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione delle poltrone del Csm? Sono disposto a fare tutto per

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Abbiamo smascherato il grande imbroglio. Per questo confido nella saggezza del presidente Mattarella" perché "un conto sono i giochini di Palazzo, un conto è quello che serve all'Italia e l'Italia non ha bisogno di governetti. Sono gli italiani che devono decidere". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Pronto per parlarvi dall'aula del Senato. Con coraggio, amore e libertà, sempre prima gli Italiani!". Lo scrive Matteo Salvini su twitter.

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano che siano per ora numerose telefonate all'insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. e' una certezza. C'era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "I no sono diventati troppi... La dignità e la concretezza valgono più dei ministeri". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania parlando della crisi di governo.

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso

Catania, 11 ago. (AdnKronos) – "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso al vicepremier. "Io chiamo a raccolta il popolo del sì", dice.

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina.

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

