Judo | Mondiali 2019 | Manuel Lombardo fa l’impresa e va ai quarti! Medves sconfitto da

9:09 L'azzurro Lombardo va quindi ai ripescaggi dove affronterà l'ucraino Iadov. 9:08 Dura poco più di un minuto l'incontro di Lombardo che si arrende per sottomissione all'avversario. 9:07 Il coreano Kim batte l'ucraino Iadov, ...

8:48 Perde invece Medves, subendo un ippon da Abe a 33 secondi dal termine, ma si sapeva che sarebbe stata durissima. 8:47 IPPON DI Lombardo! Straordinario l'azzurro che supera il fortissimo israeliano Shmailov e vola ai quarti di finale. 8:46 Intanto ...

Judo - Mondiali 2019 : Odette Giuffrida out agli ottavi di finale - fatale la sconfitta con Kuziutina : Quarta sconfitta consecutiva negli scontri diretti ed eliminazione agli ottavi di finale per Odette Giuffrida, estromessa dalla corsa per le medaglie ai Campionati del Mondo 2019 di Judo dalla russa Natalia Kuziutina. L'azzurra aveva iniziato bene la sua avventura iridata sconfiggendo nell'ordine la marocchina Soumiya Iraoui e la mongola Sosorbaram Lkhagvasuren, per poi uscire di scena in semifinale di Pool contro la sua ...

8:22 Sul tatami 1 sono già iniziati gli ottavi di finale dei -66kg maschili: l'incontro tra Lombardo e Shmailov sarà il terzo. 8:20 La giapponese Abe intanto ha battuto senza patemi Keldiyorova ed ora incontrerà la britannica Giles. 8:17 Punto della ...

Judo - Mondiali 2019 : Manuel Lombardo e Matteo Medves convincono e accedono agli ottavi dei 66 kg : Prosegue imperterrita la corsa di Manuel Lombardo e Matteo Medves nel tabellone dei 66 kg maschili ai Campionati del Mondo 2019 di Judo a Tokyo, in Giappone. I due azzurri hanno superato brillantemente il terzo turno qualificandosi così per gli ottavi di finale della rassegna iridata, ad un passo dalla garanzia di essere presenti nel Final Block odierno in cui ci si giocherà le medaglie in palio. Manuel Lombardo, dopo la netta affermazione ...

8:02 La francese Amandine Buchard (n.1 del ranking mondiale) accede ai quarti senza combattere, in virtù del ritiro della vietnamita Nguyen. 8:00 Conclusi i match del torneo maschile, tra pochissimo si comincia con i -52kg femminili: attesa per ...

7:52 Il giapponese Abe si è liberato senza problemi del cinese Ma e sarà lui a sfidare più tardi il nostro Medves, match quindi di difficoltà estrema per l'azzurro. 7:49 IPPON DI Medves! Entrambi gli azzurri volano al quarto turno, dove le cose saranno ...

7.27: Per Giuffrida adesso si presenta agli ottavi di finale molto complicato da superare, rappresentato dalla russa Natalia Kuziutina (n.6 del mondo), contro la quale ha sempre perso nei tre precedenti. 7.25: Bene anche Odette Giuffrida nel tabellone iridato ...

Judo - Mondiali 2019 : Matteo Medves e Manuel Lombardo vanno al terzo turno - Odette Giuffrida vola agli ottavi : Arrivano subito ottime notizie in chiave azzurra in apertura della seconda giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. I tre rappresentanti della selezione tricolore impegnati quest'oggi hanno cominciato col piede giusto il proprio cammino iridato superando i primi ostacoli e avanzando al terzo turno delle rispettive categorie. Matteo Medves ha esordito al primo turno dei 66 kg sconfiggendo ...

Judo - Mondiali 2019 : Odette Giuffrida sogna il podio - Manuel Lombardo e Matteo Medves a caccia dell'impresa : La prima giornata dei Mondiali 2019 di Judo è andata in archivio con un buon Elios Manzi che ha portato a casa due incontri nei -60 kg, ma l'Italia è già proiettata ad un lunedì fondamentale in cui saliranno sul tatami tre dei migliori rappresentanti della selezione tricolore presente a Tokyo, in Giappone. Domani andranno in scena le categorie -52 kg femminili e -66 kg maschili, in cui saranno impegnati gli azzurri Odette Giuffrida, Manuel ...

Judo - Mondiali 2019 : Daria Bilodid si conferma sul trono iridato dei 48 kg - Chkhvimiani campione nei 60 kg : La prima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo ha regalato subito grande spettacolo ed alcuni colpi di scena inaspettati che hanno lasciato a bocca asciutta il pubblico del Nippon Budokan. Il Giappone padrone di casa ha chiuso la prima giornata senza medaglie d'oro, raccogliendo solo un argento e un bronzo abbastanza deludenti per le aspettative odierne della Nazionale del Sol Levante. La stella indiscussa della giornata ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 26 agosto. Tutti gli italiani in gara ed i tabelloni : L'attesissimo Campionato del Mondo 2019 di Judo è iniziato quest'oggi con le prime due categorie, ma il programma prosegue anche domani con i -52 kg femminili e i -66 kg maschili. L'Italia metterà in campo tre carte molto importanti con Odette Giuffrida nei 52 kg, Manuel Lombardo e Matteo Medves nei 66 kg, per provare a sbloccarsi nel medagliere e per ottenere punti decisivi in ottica qualificazione olimpica. Nei 52 kg le ...

13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d'oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l'uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l'ultimo incontro del programma odierno: la finale per l'oro ...

h 09.09 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. h 09.07 Categoria maschile -60 Kg. Torneo di ripescaggio per il bronzo, semifinali: Yang (Tpe) vs. Smetov (Kaz) / Takato (Jap) vs. Aibek Uulu (Kgz) Torneo per l'oro, semifinali: Chkhvimiani (Geo) vs. Nagayama (Jap) ...