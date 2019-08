Bollo auto 2019 | verbale Legge 104 rivedibile | cosa significa la dicitura

Bollo auto 2019 : abolizione decisa dalle Regioni - la sentenza : Bollo auto 2019: abolizione decisa dalle Regioni, la sentenza La struttura tributaria del Bollo auto può essere decisa in autonomia dalle Regioni, a cui compete la gestione della suddetta imposta, a patto che la pressione fiscale non superi quella prevista dal legislatore. Con la sentenza n. 122 pubblicata lo scorso 20 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha infatti decretato una maggiore autonomia per le Regioni in fatto di un’imposta come ...

Bollo auto 2019 : pagamento al 50% - ma non per tutti : Bollo auto 2019: pagamento al 50%, ma non per tutti L’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) ha introdotto una importante novità in materia di Bollo auto, dimezzando di fatto il pagamento per alcune tipologie di veicoli. La nuova normativa è infatti andata a modificare l’articolo 63 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 aggiungendo un comma (1-bis). L’articolo in questione riguarda le auto storiche, ovvero quegli autoveicoli e ...

Bollo auto 2019 : gestione pagamento ACI - la sentenza del CdS : Bollo auto 2019: gestione pagamento ACI, la sentenza del CdS Con una recente ordinanza il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso avente come oggetto il Bollo auto e in particolare l’affidamento della gestione del pagamento del Bollo auto nella Regione Campania da ACI. La sentenza è seguita al ricorso di Gefil – gestione Fiscalità Locale SpA, società nata nel settembre 2006 allo scopo di gestire le entrate patrimoniali degli Enti ...

Bollo auto - riduzione del 50% per il veicoli tra i 20 e i 29 anni : Stefano Damiano auto e moto di interesse storico e collezionistico potranno usufruire della riduzione della meta del costo del Bollo Una buona notizia per i proprietari di automobile e motocicli di interesse storico. I veicoli e le moto con immatricolazione tra i 20 e i 29 anni potranno accedere alla riduzione del 50% del Bollo se in possesso di alcuni requisiti introdotti con la legge di bilancio 2019. In primis è necessario il ...

Bollo auto dimezzato : chi può godere della tassa ridotta al 50% : Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, possono usufruire del pagamento della tassa automobilistica (Bollo) con una riduzione pari al 50%. Questo è possibile qualora, dal primo giorno di decorrenza del per

Bollo auto - due alternative per chi non vuole pagare il balzello : Il Bollo resta una delle tasse più invise agli italiani, seconda (forse) solo al canone Rai. Risparmiare però è possibile, a...

Bollo auto 2019 : sconto con installazione scatola nera - ecco il progetto : Bollo auto 2019: sconto con installazione scatola nera, ecco il progetto Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 provengono dalla Regione Lombardia, dove si sta pianificando un progetto denominato MoVe-In, dove le maiuscole stanno per Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti. Sostanzialmente si tratta di una revisione di un progetto di cui si parla già da tempo: ovvero ridimensionare l’imposta del Bollo auto sui veicoli più inquinanti che però ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il Bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Bollo auto dimezzato per chi ha queste macchine : quando è valida l'agevolazione : La tassa automobilistica viene ridotta al 50% esclusivamente per i veicoli dotati di certificato di rilevanza storica e...

Bollo al 50% se l’auto ha più di 20 anni? Solo se si prova la storicità : Il quesito. Possiedo un’auto immatricolata nel 1997 (in Piemonte). Essendo stata la mia prima auto vorrei tenerla per ricordo. Non la assicuro più da diversi anni, visto che non...

Abolire il canone e ridurre il Bollo auto : le promesse di Di Maio sono realizzabili? : Il senatore Paragone ha presentato una proposta di legge per l'abolizione del canone ma a fare i conti in tasca alla...

Bollo auto : la proposta del ministro Di Maio di rimuoverlo : In queste ore si è tornato a parlare di una proposta molto discussa in sede parlamentare per consentire il risparmio delle famiglie italiane: l'abolizione de Bollo auto. Il ministro del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha infatti avanzato una proposta riguardante l'abolizione o almeno la riduzione della tassa in questione. Ai microfoni del programma di Rai 1 "Unomattina", il vicepremier ha infatti dichiarato di voler finanziare questa manovra ...

Abolizione Bollo auto 2019 : spread in calo - M5S “mettiamo insieme risorse” : Abolizione Bollo auto 2019: spread in calo, M5S “mettiamo insieme risorse” Abolire il Bollo auto è il sogno dei cittadini, ma è stato spesso anche nei piani e nelle agende dei governi che si sono succeduti, senza però mai trovare concretezza. L’ultimo a dichiarare di voler abolire questa imposta è stato il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il quale ha affermato che possa risultare possibile eliminare il Bollo auto dagli ...