Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 agosto 2019 | Elsa Respinge Isaac!

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA e SAUL escono di scena - addio! : Nel corso della puntata 2049 de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori italiani dovranno congedarsi da SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan); i due innamorati decideranno infatti di lasciare Puente Viejo per impedire che il sergente Cifuentes incastri don Berengario (Miguel Uribe) e Carmelo Leal (Raul Penya) per le morti di Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Mauricio porta Fe al dispensario: le condizioni della donna, ferita da un colpo di pistola sparato da Faustino, sono disperate. Antolina vede Isaac parlare con un tipo misterioso e decide di approfondire meglio la faccenda. Carmelo e Don Berengario si accordano sulla versione da dare agli inquirenti riguardo le morti di Eustaquio e Lamberto Molero. ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il piano di Francisca per uccidere Fernando e Roberto : La furba Dark Lady cerca di mettere l'uno contro l'altro i due avversari in amore, la donna spera di liberarsi di entrambi i nemici in una volta sola.

Bitter Sweet Anticipazioni 20 agosto 2019 : Il segreto di Nazli e Ferit è in pericolo : Asuman si trasferisce a casa di Deniz e Nazli ha paura che la sorella riveli al ragazzo che il matrimonio con Ferit è fasullo.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria torna a camminare : anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria torna a camminare, ma prima deve affrontare situazioni terribili Questa volta, le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una bellissima notizia. Finalmente Maria torna a camminare, dopo essere rimasta paralizzata a causa di un attentato. La giovane Castaneda non riesce più a muovere le sue gambe a seguito di un’esplosione […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria torna a ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : MATIAS in carcere? : Tra qualche settimana, i telespettatori spagnoli de Il Segreto potranno cominciare ad assistere alla dodicesima stagione della telenovela; tra i protagonisti assoluti della stessa ci sarà anche MATIAS Castañeda, interpretato da Ivan Montes. Quest’ultimo, intervistato dal mensile italiano Il Segreto Magazine, ha fornito ai lettori grosse anticipazioni sulla storyline in cui sarà coinvolto. Come prima cosa, Montes ha parlato di una modifica ...

Il Segreto - Anticipazioni Spagna : Mesia potrebbe essere morto : Secondo le ultime anticipazioni, nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, potrebbe giungere al termine la vita di Fernando Mesia, uno dei personaggi più crudeli di tutta la telenovelas iberica. Infatti, negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 19 agosto al 23 agosto, Mesia resterà vittima di un'esplosione causata da lui stesso nel monastero dove tiene nascosta Maria Castaneda, nel tentativo di convincerla a partire insieme per ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Arrivano Nuovi Personaggi! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: cambia tutto nella soap iberica, con l’arrivo di tantissimi Nuovi protagonisti che stravolgono del tutto le avventure di Puente Viejo. Ecco chi sono e quale ruolo avranno… Il Segreto ha sempre abituato i suoi telespettatori ai numerosi colpi di scena. Da un momento all’altro abbiamo assistito all’ingresso di Nuovi personaggi che sono poi diventati i protagonisti o gli ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fernando potrebbe morire durante un'esplosione : Uno dei personaggi più crudeli della storia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire di scena definitivamente nelle puntate in onda in Spagna dal 19 al 23 agosto. In tale periodo, infatti, Fernando Mesia resterà vittima dell'esplosione da lui stesso provocata nel monastero nel quale terrà segregata Maria per convincerla a fuggire insieme a lui a Cuba. Ma gli eventi avranno per lui una piega inaspettata, quando nel luogo del rapimento si ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA umilia ELSA - ecco come farà… : ANTOLINA Ramos (Maria Lima) non potrà stare affatto tranquilla nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato ai nostri lettori, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) scoprirà infatti che la moglie gli ha mentito sulla sua gravidanza e sarà più che mai deciso a liberarsi di lei. Questa circostanza causerà diversi “imprevisti” nelle vicende della telenovela ambientata a Puente Viejo… Il Segreto, news: Isaac scopre ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 26 agosto : Fe vuole scappare in America : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate della serie televisiva iberica che andranno in onda dal 26 agosto, Roberto Sanchez interpretato dall'attore Juan Dos Santos, acquisterà la banca nella quale Francisca Montenegro ha depositato tutti i suoi risparmi, poi svelerà a Maria tutto quello che la Montenegro e Fernando hanno fatto, ossia cercare di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Fernando commette un nuovo omicidio : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Maria in pericolo con l’infermiera scelta da Fernando Questa volta Fernando commette un omicidio per salvare Maria! Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena riguardante la giovane Castaneda, che si trova in pericolo. Trasferitasi insieme al Mesia a Cuba, la figlia di Emilia cerca di riprendersi dopo […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando commette un ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un nuovo salto temporale - addii e nuovi protagonisti : La dodicesima stagione si aprirà con un salto temporale che vedrà l'uscita di scena di alcuni amati protagonisti ma anche l'arrivo di tanti nuovi personaggi.

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succede a INIZIO SETTEMBRE 2019 : Dal 26 agosto torneranno su Canale 5 le puntate inedite de Il Segreto; scopriamo quindi insieme che cosa succederà a Puente Viejo durante i primi giorni di SETTEMBRE, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela. Roberto tiene sotto scacco Francisca e Fernando Nel momento in cui Francisca (Maria Bouzas) e Fernando (Carlos Serrano) cercheranno di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio di denaro, ...