Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - Governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Crisi Governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Governo - giorni decisivi. Di Maio vede i gruppi M5S : «Accordo con Renzi è una bufala» : Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato. Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla...

