Mia Khalifa | l’ex pornostar rivela | “Altro che milioni | ecco quanto ho guadagnato davvero

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Anche se ha lavorato nel mondo del porno solo per tre mesi diversi anni fa, Miaè nota ancora sopratutto come. I 29 film in cui compare come protagonista sono infatti tra i più visti di sempre su Pornhub. 26 anni, nata a Beirut ma naturalizzata negli Stati Uniti, ha un matrimonio fallito alle spalle e ora ha deciso di sfruttare la fama conquistata comeper lavorare come influencer su Instagram, dove pubblica quotidianamente scatti sexy, per la gioia dei suoi 10di followers. Ora Miaè stata intervistata dalla scrittrice Megan Abbott su YouTube a cui hato un particolare inedito della sua esperienza nel mondo del porno. La giovane ha infatti voluto smontare il luogo comune secondo cui fare laassicuri guadagni milionari: “La gente pensa che io stia guadagnando idal porno – ha detto Mia -. Completamente falso. In ...

